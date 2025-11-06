Vlasnik premierligaškog kluba opet pred sudom. Ono za što ga se optužuje je zastrašujuće

Kako javlja BBC, vlasnik Nottingham Foresta, Evangelos Marinakis, stao je pred sud u Ateni, optužen za poticanje nogometnog nasilja i podršku kriminalnoj organizaciji. Marinakis (58), koji je također vlasnik grčkog Olympiacosa, optužen je zajedno s još četvoricom članova uprave za dva prekršajna djela – poticanje nasilja izjavama protiv vlasti te podršku kriminalnoj grupi u razdoblju od 2019. do 2024. godine.

Marinakis i ostali članovi uprave Olympiacosa odbacili su optužbe za prekršaje kao neutemeljene. Grčka već godinama ima velikih problema s nasiljem. Nedavno je u sukobu navijača Marinakisovog Olympiacosa i AEK-a jedan navijač AEK-a izboden, a 2023. je u sličnom sukobu stradao i jedan drugi navijač AEK-a kada su se sukobili AEK-ovi navijači i navijači Dinama, potpomognuti navijačima Panathinaikosa.

Ukupno 142 navijača suočavaju se s optužbama za članstvo u kriminalnoj organizaciji i izazivanje životno opasnih eksplozija na sportskim događanjima. Sedmero od njih optuženo je za vođenje kriminalne organizacije. Svi su negirali bilo kakvo nezakonito djelovanje. Optužbe proizlaze iz smrtonosne ozljede koju je pretrpio 31-godišnji interventni policajac George Lyngeridis, koji je poginuo izvan utakmice ženskog odbojkaškog susreta između Olympiacosa i Panathinaikosa 2023. godine.

Lyngeridis je pogođen bakljom tijekom sukoba i od posljedica ozljeda preminuo nekoliko tjedana kasnije. Suđenje se očekuje da će trajati nekoliko mjeseci, a više od 200 osoba očekuje se da će svjedočiti. Zbog velikog broja uključenih osoba – više od 140 okrivljenika i 220 svjedoka – suđenje se ne odvija u sudnici, već u posebno dizajniranom prostoru pokraj visokobezbednosnog zatvora Korydallos u južnoj Atici. Odvjetnici su zatražili veću sudnicu, što će suci razmotriti na sljedećem ročištu kasnije ovog mjeseca.

