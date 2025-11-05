Crystal Palace kažnjen zbog transparenta na kojem se nalazi vlasnik Nottingham Foresta

Kako javlja BBC, engleski nogometni savez kaznio je Crystal Palace zbog nedoličnog ponašanja nakon što su navijači istaknuli transparent koji prikazuje vlasnika Nottingham Foresta, Evangelosa Marinakisa, kako drži pištolj uperen u glavu veznjaka Morgana Gibbsa-Whitea.

Transparent, razvijen tijekom remija 1:1 u Premier ligi na stadionu Selhurst Park u kolovozu, sadržavao je natpis: „Gospodin Marinakis nije uključen u ucjene, namještanje utakmica, trgovinu drogom ili korupciju.” Marinakis je dosljedno negirao bilo kakvu povezanost s takvim optužbama, dok je Nogometni savez Engleske optužio Crystal Palace da nije reagirao i spriječio neprimjereno ponašanje navijača. Iako transparent nije izričito naveden kao razlog kazne, postoje stroga pravila koja se odnose na poruke s klevetničkim, političkim i uvredljivim sadržajem. Gibbs-White je ovog ljeta bio blizu odlaska iz Foresta nakon što je Tottenham navodno aktivirao otkupnu klauzulu od 60 milijuna funti. No, potpisao je novi ugovor i ostao u Forestu te je o toj odluci govorio u intervjuu zajedno s Marinakisom, kojemu se tijekom razgovora nekoliko puta zahvalio.

Utakmica 24. kolovoza bila je prva između ta dva kluba otkako je Palace izbačen iz Europske lige u Konferencijsku ligu zbog kršenja Uefinih pravila o višestrukom vlasništvu klubova, budući da je u tom trenutku vlasnik Foresta John Textor također bio vlasnik Olympique Lyona. Forest je profitirao tim ishodom i zauzeo Palaceovo mjesto u Europskoj ligi. Crystal Palace sada ima rok do utorka da uloži žalbu na presudu.

