Manda i Kuzma zajedno? Zlatni iz Portugala o mogućoj senzaciji: 'To neće biti dobro za Hrvatsku'

U sportskom medijskom prostoru pojavila se informacija kako bi hrvatski reprezentativni vratari Matej Mandić i Dominik Kuzmanović od sljedeće sezone mogli činiti golmanski tandem Magdeburga, rukometnog prvaka Europe. Njih dvojica zajedno su stasali još od kadetske reprezentacije, a sada bi im se putevi mogli ponovno spojiti i na klupskoj razini.

Hernandez i Portner odlaze na kraju sezone

Europsko rukometno prvenstvo 2026. gledajte na kanalima RTL-a i platformi VOYO, a pratite na portalu Net.hr. Portal Net.hr donosi vam jedinstveno rukometno iskustvo.

Mandić je u Bundesligu stigao prošlog ljeta iz Zagreba, dok bi Kuzmanović trebao doći iz Gummersbacha. Magdeburg na kraju sezone ostaje bez oba vratara. Sergey Hernandez seli u Barcelonu, a Nikola Portner karijeru nastavlja u Pick Szegedu našeg Marija Šoštarića, zbog čega je klub odlučio posegnuti upravo za Kuzmanovićem.

Velika je čast kad prvak Europe hoće imati dva naša golmana koja su stvarno dobra i još su mladi i mogu puno napredovati. Međutim, ja mislim da to neće biti dobro za hrvatsku reprezentaciju iz jednog razloga. Poznavajući Benneta Wiegerta, glavnog trenera Magdeburga, on kad se odluči za jednog golmana, taj ne silazi s gola. Mario Kelentrić u Maksanovom korneru.

Unatoč tome što ima važeći ugovor do 2028. godine, što podrazumijeva i plaćanje odštete, Magdeburg je spreman povući taj potez, slično kao što je bio slučaj i s dolaskom Mandića. Iako Kuzmanovićeva druga sezona u Gummersbachu nije na razini prve, u Magdeburgu očito imaju jasan razlog zašto ga žele dovesti.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Podcast Net.hr-a Maksanov korner gledajte na portalu Net.hr, You Tubeu, platformi VOYO i Spotifyju.

O toj mogućnosti govori i Mario Kelentrić u novoj epizodi podcasta Net.hr Maksanov korner. Proslavljeni bivši hrvatski reprezentativni rukometni golman, trener golmana u Vardaru, smatra kako za reprezentaciju ne bi bilo dobro da se Kuzma i Manda spoje u Magdeburgu...

'Mandić i Kuzmanović zajedno u Magdeburgu? To ne bi bilo dobro'

"Velika je čast kad prvak Europe hoće imati dva naša golmana koja su stvarno dobra i još su mladi i mogu puno napredovati. Međutim, ja mislim da to neće biti dobro za hrvatsku reprezentaciju iz jednog razloga. Poznavajući Benneta Wiegerta, glavnog trenera Magdeburga, on kad se odluči za jednog golmana, taj ne silazi s gola. Jer to se pokazalo prošle dvije - tri godine", priča Mario Kelentrić i nastavlja u jednom dahu...

"Bio je Portner, došao je Hernandez koji je sad jedan od najboljih svjetskih golmana, ako ne i najbolji. Vodi Magdeburg deset razlike, ovaj ga uopće ne ubacuje. Ozljedi se Portner, ovaj probrani. Vrati se Portner prošle godine, minutaža na kapaljku. Isto se sad događa s našim Mandićem. Branio je protiv Zagreba ove dvije utakmice, što je logično jer je s tim igračima igrao. Dugo je prikovan na klupi. Znači, jedan od njih će biti prvi. Jedan od njih će puno napredovati, a drugi će možda nazadovati. Jer, golman ako ne brani, džaba mu svi treninzi, svi šutevi i sve. Na utakmici se postaje TOP golman. Tako da mislim da bi tu mogao biti problem, da će jedan patiti. E sad, volio bih ga griješim, ali s obzirom zadnjih dvije - tri godine kako se trener Magdeburga donosi prema golmanima, jedan će patiti".

Čitav podcast Net.hr-a Maksanov korner s Marijom Kelentrićem pogledajte u priloženom videu gore.

POGLEDAJTE VIDEO: Dramatična ispovijest: 'Zbrisao' sam iz JNA u zadnji čas. Pljuvali su me, a jedno je bilo baš jezivo'