Habijan i Radman o ratnom zločincu uhićenom u Crnoj Gori: 'Očekujemo izručenje'

Crnogorska policija nedaleko od Podgorice uhitila je osobu koju Hrvatska traži zbog sumnje u počinjenje ratnog zločina u Domovinskom ratu.

Riječ je o osobi koja se tereti da je počinila kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva i to na području Grubišnog Polja 1991. godine. Što se tiče Ministarstva pravosuđa, kao što je to i uvijek slučaj, dakle u uobičajenoj proceduri, svu cjelokupnu dokumentaciju dostavit ćemo crnogorskim vlastima", kazao je ministar pravosuđa Damir Habijan.

Kako RTL Danas neslužbeno doznaje od hrvatskih institucija, zločin se dogodio sredinom kolovoza 1991. godine. Počinitelj je, sumnja se, na cesti između Malog Grđevca i Topolovice u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji iz automatskog oružja ispalio više hitaca po vozilu u kojem su se nalazili civili. Sumnjiči se za dva ubojstva i nanošenje teških tjelesnih ozljeda još jednoj osobi. Više doznajte u prilogu Ane Mlinarić.