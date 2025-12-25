FREEMAIL
CJEPIVA IMA, NE ČEKAJTE /

Sezona gripe u punom jeku: Veliki porast gripe očekuje starije

25.12.2025.
10:30
RTL Danas
Rtl Danas
Hrvatski zavod za javno zdravstvo danas je objavio nove podatke - Epidemija gripe obara rekorde. Broj zaraženih premašio je 10 000 - takve brojke lani nisu bile ni kada je sezona bila na vrhuncu. U bolnicama je zbog komplikacija više od 600 ljudi.

Prije početka sezone gripe naručeno je 420 tisuća doza cjepiva,

Reporter RTL-a Danas Radev Županović saznao je kakav je interes za cijepljenjem nije velik. O tome je razgovarao s Draganom Ledinom infektologom u KBC-u Split.

Cijeli razgovor pogledajte u videu

Cijepljenje Protiv GripeSezona GripeInfektolog
