Što se doista krije iza Trumpovog napada na 'teroristički ološ'? Kovačević: 'On skreće pažnju'

ZANIMLJIV TAJMING /

Američki predsjednik Donald Trump pokrenuo je napad na islamiste u Nigeriji. Nazvao ih je "terorističkim ološem". Trump tvrdi i da ubijaju nevine kršćane pa poručuje kako je ovo tek početak! Na božićnu večer zračni napad SAD-a na militante Islamske države nakon što već tjednima američki predsjednik kritizira tu skupinu zbog napada na kršćane. Video udara objavilo je američko Ministarstvo rata, a meta su bila dva kampa terorističke organizacije.

Sjedinjene Američke Države izvele su snažan i smrtonosan napad protiv terorističkog šljama ISIL-a na sjeverozapadu Nigerije, koji je ciljao i okrutno ubijao, ponajprije nevine kršćane, u razmjerima kakvi nisu viđeni već mnogo godina, pa čak ni stoljećima!

Napad se, prema SAD-u, dogodio u regiji uz granicu s Nigerom gdje su militanti napadali i vladine snage i civile. Jutro poslije mjesto ograđuje policija, a stigli su i zabrinuti mještani.

Riječ je o zajedničkoj akciji s nigerijskim vlastima koje poručuju da su Amerikancima dostavile obavještajne podatke o militantima. No, za razliku od Trumpa tvrde da meta ISIL-a nisu samo kršćani već i muslimani. O tajmingu napada, vanjskopolitički analitičar Božo Kovačević kaže:

"Možemo reći da predsjednik Trump tu očito uspješnu akciju zloupotrebljava za potrebe unutrašnje politike. On želi skrenuti pažnju s afere Epstein da bi svoje pristaše ponovno homogenizirao oko sebe, ukazuje na svoje zasluge za spas kršćana u Nigeriji".

U zemlji od 220 milijuna ljudi – muslimani čine 53, a kršćani 45 posto populacije. U glavnom gradu zemlje napad su očekivali. Na sjeveroistoku zemlje djeluju džihadisti Boko Haram. Petero ljudi je ubijeno, a 35-ero ozlijeđeno u napadu bombaša samoubojice na džamiju koji se prije dva dana dogodio u gradu Maiduguriju.

Hoće li Nigerija uspjeti u borbi protiv islamskih terorista, stručnjak kaže:

"Jedan ili dva zračna napada ne mogu eliminirati njihovo djelovanje. Pitanje je na koji će se način nigerijske sigurnosne snage uključiti u tu borbu. Njima je prvenstveni interes da Nigerija bude stabilna država. Za sad nigerijske vlasti nisu bile uspješne u tome", kaže.

Američki ministar obrane nakon sinoćnjeg napada poručuje: slijedi još novih. Sličan napad Amerikanci su prošli tjedan izveli na pozicije islamista u Siriji, slučajano ili ne, iste noći kada je Ministarstvo pravosuđa objavilo dio dokumenata o Epsteinu.