Analiza krize u Nigeriji: 'Tvrdnje o kršćanskom genocidu jednostavno nisu istinite'

Sjedinjene Države izvele su zračne napade na militante Islamske države na sjeverozapadu Nigerije. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je skupina napadala kršćane u regiji.

"Večeras su, po mom nalogu kao vrhovnog zapovjednika, Sjedinjene Države pokrenule snažan i smrtonosan udarac protiv terorističkog ološa ISIS-a na sjeverozapadu Nigerije, koji cilja i okrutno ubija, prvenstveno, nevine kršćane, na razinama kakve nisu viđene dugi niz godina, pa čak i stoljećima!“, rekao je Trump u objavi na Truth Social.

Afrička dopisnica SkyNewsa Yousra Elbagir kaže da se nigerijska vlada nalazi u teškoj poziciji. "Mislim da se nigerijska vlada nalazi u vrlo teškoj situaciji. Možda pozdravlja ovu koordinaciju sa SAD-om i pokušava se uhvatiti u koštac sa svojim problemom terorizma i problemom ISIS-a, s kojim se bore već dugi niz godina, ali istovremeno ne žele potvrditi tvrdnje da su kršćani u Nigeriji više progonjeni nego bilo koja druga vjerska skupina", kaže Elbagir.

Nije bilo kršćanskog genocida?

Muslimanske zajednice, dodaje, bile su cilj nasilja "jednako brutalno i okrutno" kao i kršćani.

"Dakle, mislim da je ovo teško vrijeme u kojem će Trumpova administracija očito glasno slaviti ove udare, dok nigerijske vlasti žele povećati koordinaciju i suradnju. Ali također ne žele potvrditi niti dati ikakvu vjerodostojnost tvrdnjama o kršćanskom genocidu koje jednostavno nisu istinite", kaže afrička dopisnica SkyNewsa.

Sky News je razgovarao s nigerijskim ministrom informiranja i nacionalne orijentacije Mohammedom Idrisom, koji je govoreći u emisiji The World with Yald Hakim, rekao da zemlja ima "vjerskih problema", ali da se ljudi ubijaju u džamijama jednako kao i u crkvama.

