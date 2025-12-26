Amerikanci izveli zračne napade u Nigeriji, Trump: 'Smrtonosan udarac protiv ološa!'

Sjedinjene Države izvele su zračne napade na militante Islamske države na sjeverozapadu Nigerije, rekao je u četvrtak američki predsjednik Donald Trump, tvrdeći da je skupina napadala kršćane u regiji.

"Večeras su, po mom nalogu kao vrhovnog zapovjednika, Sjedinjene Države pokrenule snažan i smrtonosan udarac protiv terorističkog ološa ISIS-a na sjeverozapadu Nigerije, koji cilja i okrutno ubija, prvenstveno, nevine kršćane, na razinama kakve nisu viđene dugi niz godina, pa čak i stoljećima!“, rekao je Trump u objavi na Truth Social.

"Prethodno sam upozorio ove teroriste da će, ako ne zaustave pokolj kršćana, platiti visoku cijenu, i večeras su platili", rekao je Trump.

Na zahtjev nigerijskih vlasti

Zapovjedništvo američke vojske u Africi objavilo je da je napad izveden na zahtjev nigerijskih vlasti i da je u njemu ubijeno više militanata ISIS-a.

Trump je krajem listopada počeo upozoravati da se kršćanstvo suočava s "egzistencijalnom prijetnjom" u Nigeriji i zaprijetio vojnom intervencijom u toj zapadnoafričkoj zemlji zbog, kako kaže, njezinog neuspjeha u zaustavljanju nasilja usmjerenog na kršćanske zajednice.

Nigerijska vlada izjavila je da naoružane skupine ciljaju i muslimane i kršćane, a tvrdnje SAD-a da se kršćani suočavaju s progonom ne predstavljaju složenu sigurnosnu situaciju i ignoriraju napore za zaštitu vjerske slobode. No, pristala je surađivati ​​sa SAD-om kako bi ojačala svoje snage protiv militantnih skupina.

Stanovništvo zemlje podijeljeno je na muslimane koji žive prvenstveno na sjeveru i kršćane na jugu.

Podrška nigerijske vlade

U zasebnoj objavi na društvenim mrežama, ministar obrane Pete Hegseth rekao je da je „zahvalan na podršci i suradnji nigerijske vlade“.

Nigerijsko ministarstvo vanjskih poslova je za CNN potvrdilo suradnju sa SAD-om u zračnim napadima na „terorističke ciljeve“ i ponovilo predanost zemlje poštivanju prava svih građana, "bez obzira na vjeru ili etničku pripadnost".

Daniel Bwala, posebni savjetnik nigerijskog predsjednika Bole Tinubua, rekao je za CNN da su SAD i Nigerija na istoj strani u borbi protiv terorizma.

Trump se posljednjih nekoliko mjeseci usredotočio na tešku situaciju kršćana u Nigeriji, uključujući poziv u studenom svom ministru obrane da se "pripremi za moguću akciju" i upozorenje da će SAD ući u Nigeriju "s vatrenim oružjem" kako bi zaštitile kršćansko stanovništvo najmnogoljudnije afričke zemlje.

Na Badnjak je Tinubu podijelio "Božićnu poruku dobre volje" u kojoj je kršćanima diljem svoje nacije i svijeta poželio sretan Božić i molio se za mir među pojedincima različitih vjerskih uvjerenja.

