Amerikanci izveli zračne napade u Nigeriji, Trump: 'Smrtonosan udarac protiv ološa!'
'Upozorio sam ove teroriste da će, ako ne zaustave pokolj kršćana, platiti visoku cijenu', izjavio je američki predsjednik
Sjedinjene Države izvele su zračne napade na militante Islamske države na sjeverozapadu Nigerije, rekao je u četvrtak američki predsjednik Donald Trump, tvrdeći da je skupina napadala kršćane u regiji.
"Večeras su, po mom nalogu kao vrhovnog zapovjednika, Sjedinjene Države pokrenule snažan i smrtonosan udarac protiv terorističkog ološa ISIS-a na sjeverozapadu Nigerije, koji cilja i okrutno ubija, prvenstveno, nevine kršćane, na razinama kakve nisu viđene dugi niz godina, pa čak i stoljećima!“, rekao je Trump u objavi na Truth Social.
"Prethodno sam upozorio ove teroriste da će, ako ne zaustave pokolj kršćana, platiti visoku cijenu, i večeras su platili", rekao je Trump.
Na zahtjev nigerijskih vlasti
Zapovjedništvo američke vojske u Africi objavilo je da je napad izveden na zahtjev nigerijskih vlasti i da je u njemu ubijeno više militanata ISIS-a.
Trump je krajem listopada počeo upozoravati da se kršćanstvo suočava s "egzistencijalnom prijetnjom" u Nigeriji i zaprijetio vojnom intervencijom u toj zapadnoafričkoj zemlji zbog, kako kaže, njezinog neuspjeha u zaustavljanju nasilja usmjerenog na kršćanske zajednice.
Nigerijska vlada izjavila je da naoružane skupine ciljaju i muslimane i kršćane, a tvrdnje SAD-a da se kršćani suočavaju s progonom ne predstavljaju složenu sigurnosnu situaciju i ignoriraju napore za zaštitu vjerske slobode. No, pristala je surađivati sa SAD-om kako bi ojačala svoje snage protiv militantnih skupina.
Stanovništvo zemlje podijeljeno je na muslimane koji žive prvenstveno na sjeveru i kršćane na jugu.
Podrška nigerijske vlade
U zasebnoj objavi na društvenim mrežama, ministar obrane Pete Hegseth rekao je da je „zahvalan na podršci i suradnji nigerijske vlade“.
Nigerijsko ministarstvo vanjskih poslova je za CNN potvrdilo suradnju sa SAD-om u zračnim napadima na „terorističke ciljeve“ i ponovilo predanost zemlje poštivanju prava svih građana, "bez obzira na vjeru ili etničku pripadnost".
Daniel Bwala, posebni savjetnik nigerijskog predsjednika Bole Tinubua, rekao je za CNN da su SAD i Nigerija na istoj strani u borbi protiv terorizma.
Trump se posljednjih nekoliko mjeseci usredotočio na tešku situaciju kršćana u Nigeriji, uključujući poziv u studenom svom ministru obrane da se "pripremi za moguću akciju" i upozorenje da će SAD ući u Nigeriju "s vatrenim oružjem" kako bi zaštitile kršćansko stanovništvo najmnogoljudnije afričke zemlje.
Na Badnjak je Tinubu podijelio "Božićnu poruku dobre volje" u kojoj je kršćanima diljem svoje nacije i svijeta poželio sretan Božić i molio se za mir među pojedincima različitih vjerskih uvjerenja.
