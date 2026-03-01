FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'HOĆE LI PASTI IRANSKI REŽIM? /

Samo za RTL Danas donosimo reakcije iz Koma i Teherana: 'Može pasti u slučaju...'

Smaknućem državnog i vojnog vrha pogažen je ponos iranskog naroda. No, bez obzira na to, dok jedni tuguju, drugi na iranskim ulicama slave. Što čeka Iran, hoće li uskoro doći do promjene vlasti, analizirali smo sa sugovornicima iz Irana.

"Ako on da naredbu, odmah ću se vratiti u Iran i slavit ćemo našu slobodu na ulicama", poručila je jedna od prosvjednica.

Više pogledajte u prilogu..

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
1.3.2026.
19:57
Ana Mlinarić
IranSlavljeAli Hamenei
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx