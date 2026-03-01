Samo za RTL Danas donosimo reakcije iz Koma i Teherana: 'Može pasti u slučaju...'

'HOĆE LI PASTI IRANSKI REŽIM? /

Smaknućem državnog i vojnog vrha pogažen je ponos iranskog naroda. No, bez obzira na to, dok jedni tuguju, drugi na iranskim ulicama slave. Što čeka Iran, hoće li uskoro doći do promjene vlasti, analizirali smo sa sugovornicima iz Irana.

"Ako on da naredbu, odmah ću se vratiti u Iran i slavit ćemo našu slobodu na ulicama", poručila je jedna od prosvjednica.

Više pogledajte u prilogu..