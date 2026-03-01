Marko Ančić bez dlake na jeziku za Net.hr nakon incidenta u kavezu na FNC 28 eventu

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

FNC se još jednom pokazao kao organizacija koja će fanovima pružiti spektakl. U Slavonskom Brodu na FNC 28 pobjede su ostvarili Marko Bojković, Fran Luka Đurić, Andrej Kedveš i Tiriel Luka Abramović. Marko Ančić je pobijedio Ahmada Tahaha Sadiqpoura u posljednjoj sekundi prve runde, a nakon završetka borbe došlo je do tenzija.

Sadiqpour je započeo incident u kavezu, uslijedilo je naguravanje, a u kavez su ušli članovi oba tima. Situacija se vrlo brzo smirila. Marko Ančić je u Vijušu nakon incidenta dao intervju našem Vehmiru Džakmiću koji možete pogledati na portalu Net.hr.

Za spomenuti kako je publika na FNC 28 eventu vidjelo čak devet prekida od 11 mečeva, koliko ih je bilo na fight cardu.

