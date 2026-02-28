Kedveš nakon ekspresne pobjede: 'Potonule su mi sve lađe'

MISLIO JE O NAJGOREM /

Andrej Kedveš brže je od očekivanog svladao Emanuela Lupascua. Hrvatski je borac sa sjajnih nekoliko udaraca nokautirao rumunjskog borca i došao do nove pobjede.

"Iskreno, nisam znao što očekivati budući da je Lupascu prije par dana prihvatio borbu, ali znao sam da će probati dati sve od sebe. Ali, eto, ne mogu se žaliti. Izašao sam s pobjedom i to je najvažnije", rekao je Kedveš.

Što je još hrvatski borac rekao našem Vehmiru Džakmiću nakon borbe, pogledajte u videu na vrhu teksta.