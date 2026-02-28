FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
MISLIO JE O NAJGOREM /

Kedveš nakon ekspresne pobjede: 'Potonule su mi sve lađe'

Andrej Kedveš brže je od očekivanog svladao Emanuela Lupascua. Hrvatski je borac sa sjajnih nekoliko udaraca nokautirao rumunjskog borca i došao do nove pobjede.

"Iskreno, nisam znao što očekivati budući da je Lupascu prije par dana prihvatio borbu, ali znao sam da će probati dati sve od sebe. Ali, eto, ne mogu se žaliti. Izašao sam s pobjedom i to je najvažnije", rekao je Kedveš.

Što je još hrvatski borac rekao našem Vehmiru Džakmiću nakon borbe, pogledajte u videu na vrhu teksta.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
28.2.2026.
22:59
Roko Silov
Fnc 28Fnc
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx