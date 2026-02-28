FREEMAIL
ZAISKRILO JE /

Incident u Slavonskom Brodu nakon pobjede Ančića: 'Ovo samo debil može napraviti'

Svjedočili smo ružnim sceama nakon pobjede Marka Ančića

28.2.2026.
21:02
M.G.
VOYO
Marko Ančić pobijedio je Ahmada Sadiqpura u posljednjoj sekundi prve runde u njihovom meču na FNC 28 u Slavonskom Brodu. 

Sadiqpour je uoči meča pao vagu, bio je pretežak pet kila, ali Ančić je svejedno ušao u tu borbu i izdominirao svog protivnika iz Afganistana polugom u posljednjoj sekundi prve runde.

Nakon meča došlo je do sukoba, u kavezu je nastao kaos.

U kavez je ušao i čelnik FNC-a Dražen Forgač, koji je sve uklanjao s borilišta, a Luku Pisarića doslovno je bacio iz kaveza jer je srpski borac krenuo pomoći Ančiću.  

'Ovo nakon meča ne znam je li treba komentirati. to samo debil može napraviti', poručio je Ančić.

Marko AnčićFnc 28Fnc
