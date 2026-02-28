FREEMAIL
TEŽAK TRENUTAK /

Emotivno priznanje Jovana Marjanovića: 'Zbog njih nisam odustao'

Na FNC 28 u Slavonskom Brodu Jovan Marjanović pobjedio je Simeona Karslidisa nokautom u drugoj rundi, a nakon borbe u kavezu priznao je da mu nije bilo lako i dao je emotivnu izjavu:

"Hvala svima na podršci. Hvala mojim ljudima koji su mi pomogli u pripremama, svima koji me bodre, obitelji koja trpi sve. Znači mi puno ova pobjeda. Pripreme sam odradio na 30%. Prije tri mjeseca je mojem kumu preminula šestomjesečna kćerka. Zbog njega nisam, zbog Anje i kuma nisam odustao. Neka mala počiva u miru". 

FNC 28 gledajte na Voyo.

28.2.2026.
22:33
M.G.
