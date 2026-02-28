Emotivno priznanje Jovana Marjanovića: 'Zbog njih nisam odustao'

TEŽAK TRENUTAK /

Na FNC 28 u Slavonskom Brodu Jovan Marjanović pobjedio je Simeona Karslidisa nokautom u drugoj rundi, a nakon borbe u kavezu priznao je da mu nije bilo lako i dao je emotivnu izjavu:

"Hvala svima na podršci. Hvala mojim ljudima koji su mi pomogli u pripremama, svima koji me bodre, obitelji koja trpi sve. Znači mi puno ova pobjeda. Pripreme sam odradio na 30%. Prije tri mjeseca je mojem kumu preminula šestomjesečna kćerka. Zbog njega nisam, zbog Anje i kuma nisam odustao. Neka mala počiva u miru".

