Pisarić pojasnio što se točno dogodilo s 'gramažom': 'Ma, ovako je bilo!'

KAKVA SAUNA /

FNC spektakl konačno odvija se u Slavonskom Brodu. Nakon uspješne epizode u njemačkom Münchenu, FNC 28 donio je vrhunski MMA program u Slavoniju.

Luka Pisarić (Srbija) - Syren Senobi (Filipini) – dogovorena do 63 kg - Luka Pisarić pobijedio prekidom nakon dvije minute meča.

Naš Vehmir Džakmić je na mjestu događaja i porazgovarao je s pobjednikom nakon borbe. Evo što mu je sve rekao.