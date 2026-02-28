FREEMAIL
MANJE ČOKOLADE, VIŠE KRETANJA! /

Akcija u Zagrebu povodom Svjetskog dana debljine: Mnogi su sudjelovali, a rezultati su šokirali

Debljina je bolest, a čak 36 posto učenika drugog razreda osnovne škole ima prekomjernu tjelesnu masu - poručeno je uoči Svjetskog dana debljine.

Dobar primjer im nisu ni odrasli. Zato se od ranog jutra u središtu Zagreba vadilo krv i mjerilo tlak i mnogi saznali što trebaju mijenjati odmah! Akcija u centru Zagreba trajala je dva sata, pristupilo je oko 150 građana. Pokazalo se da 90 % ima prekomjernu masu i debljinu, 40 % povišen krvni tlak, 10 % povišenu razinu šećera u krvi, a da to nisu znali.

Manje čokolade, više kretanja! Recept je jednostavan, ali ga se mnogi ne drže. Sve to dovelo je do toga da smo najdeblji narod u Europskoj uniji. Više pogledajte u prilogu.

28.2.2026.
20:08
Leona Šiljeg
