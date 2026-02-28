FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'EPSKI GNJEV' /

Veleposlanica u Izraelu za RTL Danas: 'Bilo je jasno da će doći do napada, nismo samo znali tko će prvi'

SAD i Izrael napali su Iran, a ubrzo je uslijedila njihova odmazda. U operaciji nazvanoj "Epski gnjev", američki predsjednik pozvao je na rušenje režima u Teheranu. 

Najmanje 53 osobe poginule su u napadu na školu za djevojčice, javlja iranska televizija. Reuters je objavio da su navodno ubijeni iranski ministar obrane i zapovjednik Revolucionarne garde. 

Dim, sirene i eksplozije u izraelskim gradovima Tel Avivu, Jeruzalemu i Haifi. Donald Trump je poručio kako se operacijom želi slomiti iranska vojska, ukloniti nuklearni program i srušiti režim. Sve se ovo događa dan poslije nove runde pregovora između SAD-a i Irana. 

Osveta je munjevito stigla - Iran je napao američke vojne baze u regiji - Bahreinu, Kataru i Emiratima. U Abu Dabiju poginula je jedna osoba. Zračna luka Dubai zbog napada obustavila je sve letove. Rusija je osudila napade na Iran i traži da odmah prestanu. 

Francuski predsjednik Emmanuel Macron zatražio je hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a, upozorio je da izbijanje rata ima "ozbiljne posljedice" za međunarodni mir i sigurnost.

Kontaktirali smo hrvatsku veleposlanicu u Izraelu, Veselu Mrđen Korać, koja je kazala da je ovaj napad bio očekivan. Više pogledajte u videu. 

 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
28.2.2026.
17:01
RTL Danas
IzraelIranSadNapadEpski GnjevVesela Mrđen Korać
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx