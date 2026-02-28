Očekuje nas proljetni vikend: Temperature idu do visokih 20 stupnjeva!

Vikend stabilan i miran, danju topao za doba godine. Stabilne prilike podržava prostrana anticiklona, ali se iznad sredozemnog mora stvaraju niski slojeviti oblaci oko Italije, a sve ih je više i u Jadranu, osobito sjevernom dijelu.

SUBOTA

Ujutro većinom vedro, u unutrašnjosti tek mjestimice s maglom i sumaglicom, uglavnom uz rijeke. No, magla češća i gušća na Jadranu, osobito uz zapadnu obalu Istre, na kvarnerskim otocima te u zadarskom akvatoriju, gdje će vidljivost lokalno biti manja od 200 m. Samo jutro, na kopnu opet hladno uz slab mraz.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj pretežno pa čak i potpuno sunčano i vedro, idealno za provesti dan na otvorenome i u prirodi. Pritom vjetar slab, tek u Podravini i Međimurju nakratko umjeren jugoistočni. Bit će opet ugodno toplo, između 15 i 18 °C, čak i u gorju oko 13 °C.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu većinom sunčano, samo prolazno uz one visoke prozirne oblake. Puhat će ponegdje slab do umjeren jugoistočni vjetar, a bit će iznadprosječno toplo, između 15 i 17 °C.

U Dalmaciji pretežno sunčano, ali još će mjestimice uz obalu, češće na otocima biti zaostale umjerene, uglavnom niske naoblake. Temperatura zato za nijansu možda niža, ali u zaleđu ponovno do 19 °C, lokalno moguće i 20 °C.

Na sjevernom Jadranu sunčanije, no još će prema otvorenome moru, na zapadu Istre, moguće i udaljenijim otocima biti zaostalih oblaka. U toj niskoj naoblaci malo svježije, a drugdje, kao i u gorju, sasvim ugodno između 14 i 17 °C.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Bez većih promjena, tek nedjelja nešto maglovitija ujutro, a povremeno se više oblaka očekuje početkom idućeg tjedna, jer će zapuhati slab do umjeren jugozapadni vjetar. No, ostaje uglavnom suho, tek koja kap moguća u gorju. Jutra malo manje hladna od ponedjeljka, dok će dnevna temperatura ostati znatno iznad prosjeka za doba godine.

Foto: RTL Danas

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu u nedjelju još češća magla, čak i u Dalmaciji i i njenom zaleđu moguće dugotrajnija. No, krajem dana će zapuhati jugo s kojim stiže naoblačenje, tijekom ponedjeljka i sporadična kiša, ali samo slaba. Od utorka sunčanije, a temperatura se neće odviše mijenjati.