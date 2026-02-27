FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
IZNADPROSJEČNO TOPLO /

Meteorolog otkrio što nas čeka za vikend: Raste šansa za kišu, evo u kojem dijelu Hrvatske

Bez većih temperaturnih promjena idućih desetak dana, a do kraja tjedna ostajemo u polju prostrane anticiklone koja nam osigurava mirne i stabilne prilike

27.2.2026.
6:00
Dorian Ribarić
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U mirnim uvjetima, ujutro se niski oblaci s talijanske obale, točnije iz doline rijeke Po šire do Istre, kvarnerskih otoka pa i do dijela srednjeg Jadrana. Pritom, čak lokalno i uz samu obalu može vidljivost biti manja od 200 metara. U unutrašnjosti magla rijetka, tek ponegdje uz rijeke. Samo jutro na kopu hladno uz slab mraz, uz more prohladno i svježe.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj pretežno sunčano, sunčanije nego u prvome dijelu dana. Vjetar slab, a nastavlja se iznadprosječna toplina, bit će između 15 i 17 Celzijevih stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu samo prolazno u početku još visoki često tek prozirni oblaci te će prevladavati sunčano. Vjetar većinom slab, ponegdje u Podravini umjeren jugoistočni. No, malo toplije nego jučer, bit će između 14 i 16 stupnjeva.

U Dalmaciji, slično kao i na istoku, prolazno tek visoka naoblaka, ali neće kvariti dojam sunčanog vremena. Zapuhat će samo nakratko slabo do umjereno jugo na krajnjem jugu, uz obalu jugozapadnjak. Temperatura između 16 i čak 19 stupnjeva, dakle ugodno toplo.

Na sjevernom Jadranu i u gorju većinom sunčano te mirno. No, ponegdje, ponajprije uz zapadnu obalu Istre i dalje moguća uporna niska naoblake i magle pa će tamo biti malo svježije. Drugdje sasvim ugodno, između 14 i 17 Celzijevih stupnjeva.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Idućih dana bez većih promjena na kopnu. Pretežno sunčano, a nakon hladnog jutra ubrzo iznadprosječno toplo. Tek za vikend nešto izglednija jutarnja magla, uglavnom po kotlinama na zapadu i u Posavini, dok će nešto više oblaka uz jugozapadni vjetar stizati početkom idućeg tjedna. No, rijetko može pasti pritom koja kap kiše. No, s više oblaka, jutra manje hladna.

Meteorolog otkrio što nas čeka za vikend: Raste šansa za kišu, evo u kojem dijelu Hrvatske
Foto: RTL Danas

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu u dane vikenda barem djelomice sunčano, ali češća pojava magle i niskih slojevitih oblaka, čak i u Dalmaciji u nedjelju, koji se mogu zadržati veći dio prijepodneva. Porast naoblake od ponedjeljaka kada će zapuhati jugo, a porasti će šansa za slabu kišu na sjevernom Jadranu, osobito širem riječkom području. No, temperatura ostaje slična, iznad prosjeka za doba godine.

Meteorolog otkrio što nas čeka za vikend: Raste šansa za kišu, evo u kojem dijelu Hrvatske
Foto: RTL Danas

VrijemeVrijeme DanasVremenska PrognozaKišaVikend
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx