Meteorolog otkrio što nas čeka za vikend: Raste šansa za kišu, evo u kojem dijelu Hrvatske

U mirnim uvjetima, ujutro se niski oblaci s talijanske obale, točnije iz doline rijeke Po šire do Istre, kvarnerskih otoka pa i do dijela srednjeg Jadrana. Pritom, čak lokalno i uz samu obalu može vidljivost biti manja od 200 metara. U unutrašnjosti magla rijetka, tek ponegdje uz rijeke. Samo jutro na kopu hladno uz slab mraz, uz more prohladno i svježe.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj pretežno sunčano, sunčanije nego u prvome dijelu dana. Vjetar slab, a nastavlja se iznadprosječna toplina, bit će između 15 i 17 Celzijevih stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu samo prolazno u početku još visoki često tek prozirni oblaci te će prevladavati sunčano. Vjetar većinom slab, ponegdje u Podravini umjeren jugoistočni. No, malo toplije nego jučer, bit će između 14 i 16 stupnjeva.

U Dalmaciji, slično kao i na istoku, prolazno tek visoka naoblaka, ali neće kvariti dojam sunčanog vremena. Zapuhat će samo nakratko slabo do umjereno jugo na krajnjem jugu, uz obalu jugozapadnjak. Temperatura između 16 i čak 19 stupnjeva, dakle ugodno toplo.

Na sjevernom Jadranu i u gorju većinom sunčano te mirno. No, ponegdje, ponajprije uz zapadnu obalu Istre i dalje moguća uporna niska naoblake i magle pa će tamo biti malo svježije. Drugdje sasvim ugodno, između 14 i 17 Celzijevih stupnjeva.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Idućih dana bez većih promjena na kopnu. Pretežno sunčano, a nakon hladnog jutra ubrzo iznadprosječno toplo. Tek za vikend nešto izglednija jutarnja magla, uglavnom po kotlinama na zapadu i u Posavini, dok će nešto više oblaka uz jugozapadni vjetar stizati početkom idućeg tjedna. No, rijetko može pasti pritom koja kap kiše. No, s više oblaka, jutra manje hladna.

Foto: RTL Danas

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu u dane vikenda barem djelomice sunčano, ali češća pojava magle i niskih slojevitih oblaka, čak i u Dalmaciji u nedjelju, koji se mogu zadržati veći dio prijepodneva. Porast naoblake od ponedjeljaka kada će zapuhati jugo, a porasti će šansa za slabu kišu na sjevernom Jadranu, osobito širem riječkom području. No, temperatura ostaje slična, iznad prosjeka za doba godine.