Smiljana bez kočnica: 'Gospodinu Savršenom' priznala što bi htjela probati, a ne smije

Smiljana jednim odgovorom na spoju otišla korak dalje i ostavila Petra bez teksta.

Tenzije između Smiljane i Petra u showu ‘Gospodin Savršeni’ rastu iz tjedna u tjedan, a gledatelji s nestrpljenjem prate hoće li njezina smjelost uroditi plodom. Tijekom zadnjeg spoja na koji ju je Petar pozvao, pokušao je zaviriti u dubinu Smiljaninog razmišljanja.

Foto: voyo

Zagonetka koju želi riješiti: ’Tebe bih probala’

U opuštenoj atmosferi Petar je pitao Smiljanu što bi voljela probati u životu, a ne smije. Umjesto suptilnog ili zagonetnog odgovora, Smiljana je bez oklijevanja ispalila: ‘Tebe’.

Petar, inače naviknut na komplimente, ostao je vidno iznenađen njezinom hrabrošću. Iako je situacija mogla postati neugodna, njegov osmijeh otkrio je da ga je njezina direktnost zapravo zaintrigirala. Kasnije je priznao kako mu se sviđa njezina energija i karizma, opisavši je kao ‘zagonetku koju želi riješiti’.

Dok ostale djevojke igraju na kartu romantike I nježnosti, Smiljani je nepredvidivost glavni adut I gledatelji su je već upoznali kao ženu koja se ne boji izazvati reakciju. Time je Petru jasno dala do znanja da s njom nikad ne zna na čemu je.

Foto: voyo

Show ‘Gospodin Savršeni’ gledaj svaki tjedan od ponedjeljka do četvrtka na platformi Voyo sedam dana prije svih ili na RTL televiziji od ponedjeljka do četvrtka u 21:15