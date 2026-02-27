Drama u Splitu: Vlak na kolodvoru naletio na muškarca

Na glavnom Željezničkom kolodvoru u Splitu oko 20 sati došlo je do nesreće. Prema prvim informacijama, vlak je naletio na muškarca, piše Dalmacija danas.

Na mjestu događaja su sve interventne službe: policija, Hitna pomoć i vatrogasci s četiri vozila i 10 vatrogasaca. Uzrok nesreće i stanje pješaka zasad nisu poznati.

