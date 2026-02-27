Zgodan, televizičan i brz: Upoznajte Olivera Bearmana, zvijezdu Formule 1 u bolidu Haasa

U svijetu velikih, oni pokazuju koliko i manji mogu biti glasni. Nakon debija u Formuli 2016., svoj američki san, tim Haas ostvaruje korak po korak.

"Iz male momčadi su napravili momčad koja je funkcionalna i ono što se kaže 'punch above his weight', odnosno udara više od svoje težine što se baš očekuje i ove godine", kazao je Neven Novak, stručni komentator RTL-a.

Pa su tako došli do pozicije gdje ih se spominje kao glavne konkurente uvijek velikih favorita poput Mercedesa i Ferrarija čiji se motor za Haas pokazao vrlo pouzdanim.

Marketinški alat

Naziv Haas dolazi od prezimena čovjeka koji stoji iza svega. Gene Haas je uspješan američki poduzetnik i predsjednik tvrtke koja proizvodi industrijske alatne strojeve. Kako bi posao bolje promovirao, 2014. u Sjevernoj Karolini osnovao je svoju momčad u Formuli 1.

Iako još nemaju titula, puno pažnje dobivali su njihovi vozači u prvim sezonama među kojima i sin Mihaela Schumachera, Mick.

Ono što unutar momčadi koja voli isticati svoj američki identitet odmah iskače je francusko-britanska vozačka postava s prosječnom visinom vozača od 187 centimetara.

Oliver Bearman

Adut Hassa ove sezone, ali za budućnost Formule 1, zove se Oliver Bearman.

Jedan od najmlađih na stazi sa samo 20 godina. Britanac je svoj najbolji rezultat ostario lani kada je utrku završio četvrti, a lani je u ukupnom poretku bio na solidnom 13. mjestu.

"Ona neka iskrica, onaj netko tko može napraviti korak dalje je Olie Bearman. Postavljen je u Haas kao Ferrari junior vozač. Ako nastavi svoj razvoj, vrlo ga brzo možemo očekivati u Ferrariju. Mladi Britanac koji je vrlo uzbudljiv, televizičan pa i zgodan, ali najbitnije jako brz", rekao je komentator Novak.

Esteban Ocon

Za iskustvo i sigurnost zadužen je vrlo staložen, Esteban Ocon. Prepoznatljiv je po kacigi, posvećenoj njegovu idolu, legendarnom brazilskom vozaču Ayrtonu Senni. Uz Estebana je Laura Müller, mlada inženjerka koja vodi svaki potez njegova bolida.

Ima 29 godina, rođeni je Francuz. Prije 5 godina ostvario je svoju jedinu pobjedu. Prošle sezone završio je na 15. mjestu. A njegov put do Haasa ono je što mu daje prednost. Krenuo je u manjim timovima poput Manora i Force Indije pa stasao u Renaultu, današnjem Alpinu.

Želja za dokazivanjem ono je što usmjerava Haas i prema njegovoj najboljoj sezoni do sada.