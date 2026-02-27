Neočekivani plan McLarena za Australiju: Šef momčadi otkrio što nas čeka

Svijet Formule 1 s nestrpljenjem iščekuje početak sezone, a momčad McLarena uoči Velike nagrade Australije otvoreno je progovorila o trenutnoj situaciji na stazi. Šef McLarena, Andrea Stella, priznao je da će momčad na startu sezone “igrati pomalo defenzivno”, jer se očekuje da će tempo diktirati Ferrari i Mercedes.

McLaren brani oba naslova nakon što je Britanac Lando Norris prekinuo četverogodišnju dominaciju Maxa Verstappena iz Red Bulla i tim sada cilja treći uzastopni konstruktorski naslov. Stella je istaknuo da su testiranja u Bahreinu i Barceloni protekla zadovoljavajuće, s više od tisuću odrađenih krugova i svim stavkama provedenim prema planu. “S aspekta pouzdanosti napravili smo dobar napredak, a iznad svega uspjeli smo ubrzati bolid,” rekao je Stella.

I vozači, Oscar Piastri i Norris, ostali su optimistični nakon testiranja. Šef McLarena naglasio je da, prema prvim analizama, “u grupi favorita Ferrari, McLaren, Mercedes i Red Bull” ostaju korak ispred konkurencije, pri čemu Ferrari i Mercedes zasad imaju blagu prednost, iako je teško precizno odrediti razliku.

Stella je pojasnio da će McLaren MCL40 u Melbourneu biti gotovo identičan kao u Bahreinu, uz tek manje aerodinamičke nadogradnje, a tim će nastaviti raditi na smanjenju težine bolida. Nova sezona donosi veliku promjenu pravila u motoru i šasiji, uz povećani električni element gotovo do razine klasičnog motora, što bi moglo promijeniti način vožnje i zahtijevati drugačiji pristup strategiji.

“Vjerojatno nikada nismo imali tako značajnu promjenu odjednom, barem ne u ovom stoljeću,” rekao je Stella. “Još uvijek postoje detalji koje treba doraditi kako bi spektakl na stazi bio u skladu s popularnošću sporta, lako razumljiv svim navijačima i ostao natjecanje u kojem se zaista natječu najbrži vozači i bolidi.”

Sezona počinje sljedeći tjedan Velikom nagradom Australije u Melbourneu, a McLaren će na startu pokušati kombinirati sigurnost i agresivnu strategiju, pripremajući se za sve izazove nove ere u Formuli 1.

