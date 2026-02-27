Trenuci nas dijele do spektakla u Brodu! Nemojte treptati: Borci će se pogledati oči u oči...

Fight Nation Championship (FNC), najjača MMA promocija jugoistočne Europe, dolazi u Slavonski Brod. U subotu, 28. veljače 2026. godine, sportska dvorana Vijuš postat će epicentar regionalne borilačke scene, a sudeći prema rekordnom roku u kojem su ulaznice rasprodane, publiku očekuje večer za pamćenje. Ovaj događaj ne predstavlja samo povratak FNC-a u regiju, već i potvrdu nevjerojatnog rasta i popularnosti mješovitih borilačkih vještina u Hrvatskoj i okolici. Slavonski Brod s nestrpljenjem iščekuje jedanaest vrhunskih borbi koje će zadovoljiti i najzahtjevnije fanove.

Kako i gdje pratiti borilački spektakl?

Za sve one koji nisu uspjeli osigurati svoje mjesto u dvorani, osiguran je prijenos uživo putem nekoliko platformi. Događaj započinje u subotu, 28. veljače 2026., s početkom u 19.00 sati, a gledatelji iz Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije moći će ga pratiti putem Voyo platforme, a u tekstualnom prijenosu pratiti na portalu Net.hr. Kao posebnu poslasticu, Voyo nudi mogućnost odabira između dva različita komentatorska tima. Jedan par čine iskusni Ozren Radavić i Matej Truhan, dok će drugi stream voditi Ivan Bilić i proslavljeni hrvatski boksač Hrvoje Sep.

Spektakularnu borbu FNC-a 28 u Slavonskom Brodu gledajte na platformi VOYO od 19:00. Tekstualni prijenos možete pratiti na portalu Net.hr.

"Mislim da je to super event za starije fanove FNC-a jer ima puno 'klinaca' koji su se izgradili kroz organizaciju, amaterske turnire i Armagedon nekadašnji. Ima puno regionalnih mladih zvijezda i najvećih mladih talenata: Abramović, Ančić, Bojković i ostali. Ljudi s velikim zanimanjem prate te borce", rekao je Matej Truhan u intervjuu za Net.hr.

