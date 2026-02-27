FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
FNC 28 /

Trenuci nas dijele do spektakla u Brodu! Nemojte treptati: Borci će se pogledati oči u oči...

Trenuci nas dijele do spektakla u Brodu! Nemojte treptati: Borci će se pogledati oči u oči...
×
Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL

FNC raste, borbe su brutalnije, a Voyo je jedino mjesto gdje to možeš gledati iduće dvije godine. Pretplata nije trošak, nego ulaznica koja vrijedi 365 dana.

27.2.2026.
14:51
Vehmir Džakmić
Slaven Branislav Babic/PIXSELL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Fight Nation Championship (FNC), najjača MMA promocija jugoistočne Europe, dolazi u Slavonski Brod. U subotu, 28. veljače 2026. godine, sportska dvorana Vijuš postat će epicentar regionalne borilačke scene, a sudeći prema rekordnom roku u kojem su ulaznice rasprodane, publiku očekuje večer za pamćenje. Ovaj događaj ne predstavlja samo povratak FNC-a u regiju, već i potvrdu nevjerojatnog rasta i popularnosti mješovitih borilačkih vještina u Hrvatskoj i okolici. Slavonski Brod s nestrpljenjem iščekuje jedanaest vrhunskih borbi koje će zadovoljiti i najzahtjevnije fanove. 

FNC raste, borbe su brutalnije, a Voyo je jedino mjesto gdje to možeš gledati iduće dvije godine. Pretplata nije trošak, nego ulaznica koja vrijedi 365 dana.

Uskoro počinje ceremonijalno vaganje za broce koje možete pratiti na portalu Net.hr!

Kako i gdje pratiti borilački spektakl?

Za sve one koji nisu uspjeli osigurati svoje mjesto u dvorani, osiguran je prijenos uživo putem nekoliko platformi. Događaj započinje u subotu, 28. veljače 2026., s početkom u 19.00 sati, a gledatelji iz Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije moći će ga pratiti putem Voyo platforme, a u tekstualnom prijenosu pratiti na portalu Net.hr. Kao posebnu poslasticu, Voyo nudi mogućnost odabira između dva različita komentatorska tima. Jedan par čine iskusni Ozren Radavić i Matej Truhan, dok će drugi stream voditi Ivan Bilić i proslavljeni hrvatski boksač Hrvoje Sep.

Spektakularnu borbu FNC-a 28 u Slavonskom Brodu gledajte na platformi VOYO od 19:00. Tekstualni prijenos možete pratiti na portalu Net.hr.

"Mislim da je to super event za starije fanove FNC-a jer ima puno 'klinaca' koji su se izgradili kroz organizaciju, amaterske turnire i Armagedon nekadašnji. Ima puno regionalnih mladih zvijezda i najvećih mladih talenata: Abramović, Ančić, Bojković i ostali. Ljudi s velikim zanimanjem prate te borce", rekao je Matej Truhan u intervjuu za Net.hr. 

POGLEDAJTE VIDEO: Bojković iznenadio i sukomentatore: 'Nikad ga nisam vidio ovakvog'

Fnc 28VaganjeUživoMarko Bojković
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx