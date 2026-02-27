Evo kad i gdje gledati spektakularni FNC 28 event za koji vlada ogroman interes

Fight Nation Championship (FNC), najjača MMA promocija jugoistočne Europe, dolazi u Slavonski Brod. U subotu, 28. veljače 2026. godine, Športska dvorana Vijuš postat će epicentar regionalne borilačke scene, a sudeći prema rekordnom roku u kojem su ulaznice rasprodane, publiku očekuje večer za pamćenje. Ovaj događaj ne predstavlja samo povratak FNC-a u regiju, već i potvrdu nevjerojatnog rasta i popularnosti mješovitih borilačkih vještina u Hrvatskoj i okolici. Slavonski Brod s nestrpljenjem iščekuje jedanaest vrhunskih borbi koje će zadovoljiti i najzahtjevnije fanove.

Dolazak u Slavonski Brod ima posebnu težinu

Ovaj događaj, službeno nazvan FNC 28, dio je ambicioznog plana promocije za prvu polovicu 2026. godine, koji uključuje i spektakle u Münchenu, Ljubljani i Zadru. Ipak, dolazak u Slavonski Brod ima posebnu težinu. To je prvi FNC event ikad održan u ovom gradu i označava povratak organizacije u Slavoniju nakon više od četiri godine. Činjenica da je dvorana Vijuš, kapaciteta oko tri i pol tisuće mjesta, rasprodana u rekordnom roku, jasan je pokazatelj koliko je lokalna publika željna vrhunskog MMA sadržaja. FNC je prepoznao tu strast i odlučio im se odužiti programom koji okuplja neka od najzanimljivijih imena regionalne i međunarodne scene.

Kako i gdje pratiti borilački spektakl?

Za sve one koji nisu uspjeli osigurati svoje mjesto u dvorani, osiguran je prijenos uživo putem nekoliko platformi. Događaj započinje u subotu, 28. veljače 2026., s početkom u 19.00 sati, a gledatelji iz Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije moći će ga pratiti putem Voyo platforme, a u tekstualnom prijenosu pratiti na portalu Net.hr. Kao posebnu poslasticu, Voyo nudi mogućnost odabira između dva različita komentatorska tima. Jedan par čine iskusni Ozren Radavić i Matej Truhan, dok će drugi stream voditi Ivan Bilić i proslavljeni hrvatski boksač Hrvoje Sep.

"Mislim da je to super event za starije fanove FNC-a jer ima puno 'klinaca' koji su se izgradili kroz organizaciju, amaterske turnire i Armagedon nekadašnji. Ima puno regionalnih mladih zvijezda i najvećih mladih talenata: Abramović, Ančić, Bojković i ostali. Ljudi s velikim zanimanjem prate te borce", rekao je Matej Truhan u intervjuu za Net.hr.

Glavne zvijezde večeri i kompletan popis borbi

Program FNC-a 28 sastoji se od ukupno jedanaest borbi, podijeljenih na uvodni i glavni dio. Svaka borba donosi svoju priču i jamči uzbuđenje, a vrhunac večeri bit će okršaj u dogovorenoj težini do 75 kilograma između srpske MMA zvijezde Marka Bojkovića i neugodnog ukrajinskog borca Ivana Vulchina. Bojković je poznat po svojoj atraktivnosti i samopouzdanju te će pred slavonskom publikom tražiti nastavak pobjedničkog niza, no Vulchin predstavlja opasan izazov koji se nipošto ne smije podcijeniti.

Prije dva je dana u intervjuu za Net.hr Marko Bojković rekao:

"Mislim da ovoga protivnika, kao i svakoga do sada, mogu pobijediti. Mislim da ću ga nokautirati u prvoj rundi".

Glavni dio programa (Main Card)

Sunaslovna borba večeri donosi sraz u bantam kategoriji (-61 kg) između talentiranog hrvatskog borca Frana Luke Đurića i Gruzijca Bonda Kikadzea. Đurić će imati veliku podršku domaće publike, no Kikadze u Slavonski Brod stiže s namjerom da mu pokvari planove. Posebnu pažnju privlači i meč po pravilima "Ultimate Kickboxinga" u kategoriji do 66 kilograma, u kojem će snage odmjeriti jedan od najboljih hrvatskih kickboksača Andrej Kedveš i Rumunj Emanuel Lupașcu. Kedvešu je otpao prvotno dogovoren suparnik Jonas Adriaanse, pa je Lupașcu uletio na shorte notice.

Ostatak glavnog programa donosi pravi međunarodni spektakl. Grk Simeon Karslidis borit će se protiv Srbina Jovana Marjanovića u velter kategoriji (-77 kg), dok nas u srednjoj kategoriji (-84 kg) očekuje sudar stilova između Britanca Willa Currieja i Poljaka Piotra Strusa. Domaći borac, atraktivni Tiriel-Luka Abramović u poluteškoj kategoriji (-93 kg) ide na Argentinca Lucasa Alsinu, a teškaški obračun pružit će nam Martin Batur iz Hrvatske i Brazilac Wesley Martins. Posljednja borba glavnog dijela programa bit će u perolakoj kategoriji (-66 kg) između Marka Ančića i Nijemca Ahmada Tahaha Sadiqpour.

Uvodne borbe (Undercard)

Večer će otvoriti tri izuzetno zanimljive uvodne borbe koje će zagrijati atmosferu u dvorani Vijuš. U velter kategoriji (-77 kg) vidjet ćemo sraz između Veljka Aleksića iz Srbije i Čeha Mareka Budinskog. U lakoj kategoriji (-70 kg) rukavice će ukrstiti Rus Akhmed Kagirov i Brazilac Italo Santos, dok će prvi meč večeri biti u dogovorenoj težini do 63 kilograma između Luke Pisarića iz Srbije i Filipinca Syrenea Senobija.

S rasprodanom dvoranom i impresivnim popisom borbi koji spaja regionalne talente i međunarodne zvijezde, FNC 28 u Slavonskom Brodu obećava postati jedan od najpamtljivijih borilačkih događaja godine. Slavonija je spremna, borci su spremni, a fanovi s nestrpljenjem iščekuju prvi gong koji će označiti početak nezaboravne večeri.

