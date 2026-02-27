Dječak star 18 mjeseci pao s desetog kata, prolaznici ga spasili pomoću kaputa!

Nevjerojatna drama odvila se u srijedu na ulicama Sankt-Peterburga nakon što je 18-mjesečni dječak pao s prozora desetog kata stambene zgrade!

Sigurnu smrt izbjegao je zahvaljujući nevjerojatnoj prisebnosti i hrabrosti dviju medicinskih sestara koje su, udružene s još nekoliko prolaznika, uspjele na vrijeme napraviti improviziranu spasilačku mrežu od zimskog kaputa i uhvatiti ga u posljednjem trenutku.

Do stravičnog događaja došlo je u kasnim poslijepodnevnim satima, kada su prvi prolaznici primijetili dijete kako se opasno naginje kroz prozor.

Očevici su kasnije ispričali kako su gotovo dvadeset minuta s užasom promatrali dječaka kako se igra na prozorskoj dasci.

"Kada je uspio provući se van, prvo je pojeo malo snijega i pogledao prema dolje. Zatim je prebacio jednu nogu, uhvatio se rukama za rub, no izgubio je stisak i pao", prepričao je jedan od svjedoka.

Dječakovi roditelji u to su vrijeme, prema medijskim izvješćima, bili u kratkom posjetu susjedima. U stanu je ostao dječakov 18-godišnji brat, međutim on je bio u drugoj sobi zaokupljen igranjem videoigara te nije bio svjestan što se odvija

U gomili koja se okupljala ispod zgrade našle su se i Ana Kabašova i Olga Artemjeva, medicinske sestre koje inače rade na odjelu kardiovaskularne kirurgije u istoj klinici.

"Reagirale smo instinktivno. Nismo znale kako se točno ponašati u takvoj situaciji", priznala je kasnije Ana Kabašova, žena koja je toga dana slavila 42. rođendan.

Njezina kolegica Olga bez imalo je razmišljanja skinula svoj dugi crni kaput te ga je, uz pomoć još dvoje prolaznika, raširila kako bi napravila improviziranu mrežu.

Među njima se zatekao i 57-godišnji Sergej, muškarac koji je preuzeo ulogu koordinatora.

"Pokazao sam im gdje da stanu i kako da rastegnu kaput poput trampolina", ispričao je.

"Vidjele smo kako se dječačić počeo prebacivati preko prozorske daske kao da silazi s kauča. Tada smo shvatile da će pad uslijediti svakog trena", prepričala je Ana tnapete trenutke.

Sve se odigralo u nekoliko sekundi. Simke incidenta zabilježile su tup i težak udarac djetetova tijela o rastegnutu tkaninu, a silina udarca bila je toliko snažna da se kaput doslovno rasparao.

"Rukavi, podstava, sve je bilo poderano", rekao je jedan od spasilaca.

Iako je kaput popustio pod težinom, uspješno je amortizirao veći dio pada i dječak je nakon udarca završio u snijegu koji se nalazio ispod zgrade.

Spasiteljice su dječaka brzo umotale u ostatke kaputa i odnijele u najbližu ambulantu odakle je prebačen u bolnicu. Njegovo stanje opisano je kao stabilno te je ubrzo premješten s intenzivne njege na opći odjel.

Herojski čin Ane, Olge i ostalih građana odjeknuo je cijelom svijetom, a guverner Sankt-Peterburga najavio je da će im biti dodijeljeno državno priznanje.