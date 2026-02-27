Igor Štimac pokazao zube Englezima pa poručio: 'Mogu biti ponosni na nas u Bosni i Hercegovini'

Unatoč porazu od Crystal Palacea u uzvratnom susretu (0-2) Konferencijske lige koji je značio ispadanje Zrinjskog iz daljeg natjecanja, trener Igor Štimac izjavio je da svi mogu biti ponosni na predstavu koju su njegovi nogometaši pružili u Europskoj ligi.

Zrinjski je u dva susreta protiv engleskog kluba pokazao veliku hrabrost, no nije uspio iskoristiti svoje prigode, čime je okončao svoje europsko putovanje.

"Svi mogu biti ponosni na nas u Bosni i Hercegovini, kako smo prezentirali zemlju", izjavio je Štimac za klupsku TV nakon susreta.

Pritom se zahvalio navijačima koji su u Londonu bodrili Plemiće.

Hrvatski športski klub Zrinjski je u prvom susretu kod kuće imao nekoliko prilika, no nije uspio postići gol koji bi im omogućio bolju poziciju za uzvrat. U Londonu, Zrinjski je odigrao borbeno, a trener Štimac je bio posebno zadovoljan drugim poluvremenom, u kojemu su njegovi igrači pokazali veliku hrabrost i okomitost. Pritom su imali poništeni gol i prigodu Tomija Jurića na kraju utakmice.

Štimac je rekao kako bolji protivnik ide u osminu završnice Konferencijske lige UEFA.

"Moramo čestitati boljem protivniku. Želim im puno sreće u nastavku natjecanja i da osvoje ovaj trofej, pa da i naš poraz bude opravdan", dodao je Štimac.

