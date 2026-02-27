Rijeka saznala protivnika u Konferencijskoj ligi: Put ih vodi u Francusku

U sjedištu UEFA-e u Nyonu danas u 14 sati održava se ždrijeb osmine finala Konferencijske lige, a hrvatski predstavnik Rijeka s nestrpljenjem iščekuje ime sljedećeg protivnika.

Parovi su sljedeći:

AEK Larnaca - Crystal Palace

Mainz - Sigma Olomouc

Šahtar Donjeck - Lech Poznań

Rayo Vallecano - Samsunspor

Sparta Prag - AZ Alkmaar

AEK Atena - Celje

Strasbourg - Rijeka

Najava

Rijeka je plasman među 16 najboljih osigurala uvjerljivim prolaskom ciparske Omonije ukupnim rezultatom 4:1. U osmini finala može dobiti francuski Strasbourg ili poljski Raków, dvije momčadi koje u ligaškoj fazi nisu doživjele nijedan poraz. Strasbourg je pritom ostvario i pobjedu više, čime je potvrdio status jednog od najozbiljnijih kandidata za završnicu.

Razlika u tržišnoj vrijednosti dodatno naglašava izazov koji čeka Riječane. Prema podacima Transfermarkta, Rijeka vrijedi 31,53 milijuna eura, Raków 42,03 milijuna, dok Strasbourg značajno odskače s procijenjenih 293,75 milijuna eura.

Prve utakmice osmine finala igrat će se 12. ožujka, a uzvrati su zakazani za 19. ožujka. Četvrtfinalni susreti na rasporedu su 9. i 16. travnja, polufinala 30. travnja i 7. svibnja, dok će se finale igrati 27. svibnja u Leipzigu. Točan raspored s terminima UEFA će potvrditi nakon završetka ždrijeba, dok će kompletan raspored četvrtfinala i polufinala biti objavljen 20. ožujka.

Nositelji su Strasbourg, Raków, AEK Atena, Sparta Prag, Rayo Vallecano, Šahtar Donjeck, Mainz i AEK Larnaca. Među nenositeljima su Crystal Palace, Lech Poznań, Samsunspor, Celje, AZ Alkmaar, Fiorentina, Rijeka i Sigma Olomouc.

POGLEDAJTE VIDEO: Olimpijska baklja prošla centrom Milana prema novoj destinaciji