ZA NADAHNUĆE /

Pogledajte pobjednički govor Munoza u svlačionici Rijeke

Pogledajte pobjednički govor Munoza u svlačionici Rijeke
Foto: Screenshot - Instagram

Munoz održao pobjednički govor u svlačionici HNK Rijeka nakon povijesnog uspjeha u Konferencijskoj ligi

Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
27.2.2026.
9:57
Screenshot - Instagram
Nogometaši Rijeke osigurali su plasman u osminu finala Konferencijske lige pobjedom protiv Omonije 3-1 u uzvratnoj utakmici playoffa na Rujevici u četvrtak navečer. U prvoj utakmici u Nikoziji Rijeka je pobijedila 1-0, a ukupnim rezultatom 4-1 prošla dalje.

Ciparska ekipa povela je u 13. minuti golom Muamera Tankovića, no u drugom poluvremenu Rijeka je preokrenula. Toni Fruk, najbolji igrač Rijeke i hrvatski reprezentativac, izjednačio je u 52. minuti preciznim udarcem s ruba kaznenog prostora. Taj rezultat bio je dovoljan za plasman Rijeke u osminu finala.

U 67. minuti Fruk je, nakon udarca Adua Adjeija kojeg je odbio gostujući vratar Uzoho, iskoristio priliku i zabio za 2-1. Konačnih 3-1 postavio je engleski napadač Daniel Adu Adjei u 79. minuti, preciznim lobom koji je prevario golmana Omonije Francisa Uzoha.

Igrači Rijeke su proslavili pobjedu u svlačionici, a video tog trenutka objavljen je na službenim kanalima kluba. Na njemu se vidi pomoćni trener Ramiro Munoz kako hvali igrače, govoreći im:

"Bit ću kratak. Volimo vas. Ispisujete povijest jer ste j***no dobri igrači. Je**** ste dobra momčad i fantastični ljudi. Zato ćemo večeras uživati. Ajmdeeee!" - zagrmio je na hrvatskom na kraju Ramiro Munoz. 

Na taj govor svi igrači u svlačionici su zapjeskali.

Ramiro Munoz vodio je Rijeku s klupe izostankom Victora Sancheza, trenera prve momčadi Rijeke. Ramiro Munoz je pomoćnik Victoru Sanchezu koji je završio u bolnici, ali je iz te bolničke postelje diktirao što i kako. Na kraju je izdiktirao pobjedničke note za HNK Rijeka. 

Hnk RijekaVictor SanchezOmoniaKonferencijska Liga
