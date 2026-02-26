Cvatu visibabe i jaglaci, a Rijeka je još u Europi: 'Imat će što za reći i u osmini finala KL-a'

Rijeka i Kvarner slave povijesni plasman Bijelih s Rujevice. Prve visibabe već su se pojavile u vrtovima, a mnogi su to dočekali s oduševljenjem kao siguran znak da zima popušta. Rijeka tu nije stala i dočekat će i uznapredovalo cvjetanje jaglaca u ožujku, te duboko zakoračit u proljetni dio sezone. Odabranici Victora Sancheza kreirali su povijesni plasman u Europi za Rijeku koja je od ponora stigla do Olimpa.

Prvih 45 minuta Rijeka je bila u velikom zaostatku i djelovala izgubljeno, ali nakon povratka iz svlačionice u drugom poluvremenu prikazala je potpuno drugačiju igru. Bila je odlučnija, hrabrija i dovoljno konkretna da preokrene rezultat s tri pogotka i pretvori gotovo tragičnu situaciju u pravu riječku bajku.

'Fantastičan uspjeh za Rijeku i hrvatski nogomet'

Goran Tomić, bivši trener Rijeke, za portal Net.hr komentira veliki uspjeh za HNK Rijeka...

"Fantastičan uspjeh za Rijeku i hrvatski nogomet. Na početku sezone teško je uopće prognozirati tako neke rezultate, kamoli je bilo predvidjeti ovako nešto, ali činjenica je ta da su stvarno napravili rezultat za povijest i treba im na tome čestitati", govori u uvodu Goran Tomić.

Što je bili ključno za pobjedu Rijeke protiv Omonije u uzvratnoj playoff utakmici Konferencijske lige na Rujevici?

"Bila je to utakmica s dva poluvremena. Prvo poluvrijeme je bilo jako loše za Rijeku. Omonija je bila puno bolja i jednostavno Rijeka nije dobro izgledala niti ni s energijom pravom, niti tehnički. Ništa im nije polazilo za nogom. Stvarno ništa. Dok u drugom poluvremenu ključni moment je iz ničega taj gol Tonija Fruka. Bila je to genijalnost Fruka, opet... Bio je to sto posto njegov pogodak, kako se kaže. To samo velemajstori mogu takve golove i tako bitnim utakmicama zabijati i nakon toga se okrenuo momentum utakmice na stranu Rijeke i poslije ih je Rijeka doslovno pregazila. Rijeci kao da je trebao taj gol Fruka da ih pogura. To je bio kao neki zamašnjak. Nakon toga su ih doslovno pregazili. Rijeci kao da je trebao taj neki impuls da se okrene totalno utakmica u korist Rijeke".

Svaka čast Victoru Sanchezu. To je još jedan dokaz da čovjeku treba dati vrijeme da radi svoj posao. Nemojmo zaboraviti da je on u prvih pet-šest ili sedam kola, ma ne znam je li imao pobjedu i gubio i protiv Vukovara i imao je stvarno loše rezultate. No, kad netko vjeruje u trenera i pusti ga da radi svoj posao, na kraju kvalitetno izađe i van i to je još jedan dokaz zbog čega su klupski sportski segment kao i management HNK Rijeka uspješni, a HNK Rijeka velik klub. To dovoljno govori. Goran Tomić za Net.hr.

'Toni Fruk odavno je prešao igricu i granice SHNL-a'

Toni Fruk je fantastičan igrač. Odavno je prešao igricu što se tiče SHNL-a...

"Je, odavno je prešao igricu i granice SHNL-a. Ja mu želim i naravno svi skupa da ode u Ligu petice, tamo gdje on i pripada. U ovakvoj utakmici dati dva gola, ma svaka mu čast. Međutim, moram reći da je u drugom dijelu ove utakmice Rijeka kao momčad odigrala izvanredno. Od zadnje linije besprijekorno, vezni red, prema naprijed. Kompletno kao momčad su u drugom poluvremenu izgledali dobro".

Je li Toni Fruk najbolji igrač SHNL-a u ovom trenutku? Nije pitanje vezano za ovu europsku utakmicu, ali moram vas to pitat...

"Trenutno je Fruk na visokoj razini. Marko Livaja trenutno nije u onoj formi kao što je bio prije. Na kraju krajeva, nije igrao toliko dugo, dok je u Dinamu Beljo na jako dobrom nivou i koji je imao kontantu u zadnje vrijeme, ali rekao bi da je Fruk sigurno u TOP 2-3 najboljih igrača lige".

'Siguran sam da će Rijeka imati što za reći i u osmini finala KL-a'

Koga bi htjeli, Rakow ili Strasbourg u osmini finala KL-a?

"Na prvu Rakow, ali nije Rakow za podcijeniti. Rijeka će tražiti svoje šanse i protiv jednih i protiv drugih, ali sigurno da između te dvije momčadi možda bi Rakow bio povoljniji. No, Rakow je prvak Poljske bio, sigurno su kvalitetni, ali prvo neka proslave ovu pobjedu Riječani i siguran sam da će Rijeka imati što za reći i u osmini finala KL-a."

Ramiro Munoz vodio je Rijeku s klupe u ovoj utakmici. On je pomoćnik Victora Sancheza koji je završio u bolnici, ali je iz te postelje diktirao što i kako. Victor Sanchez je arhitekt i kreator ovog uspjeha. Što reći o njemu...

'Victoru Sanchezu svaka čast, ali i HNK Rijeka kompletno'

Podsjetimo, Rijeka je prošla u osminu finala Konferencijske lige nakon što je u četvrtak na svom stadionu Rujevica pobijedila ciparsku Omoniju 3-1 (0-1) u uzvratnom susretu doigravanja. Ukupnim rezultatom 4-1 osigurali su plasman u narednu fazu natjecanja.

Ciparski sastav došao je do vodstva u 13. minuti pogotkom Muamera Tankovića, no u nastavku susreta uslijedio je potpuni preokret u režiji Rijeke.

Ključnu ulogu odigrao je najbolji igrač domaće momčadi i hrvatski reprezentativac Toni Fruk. U 52. minuti preciznim je udarcem s ruba kaznenog prostora poravnao rezultat i već tada osigurao ishod koji je Rijeku vodio među 16 najboljih. Samo 15 minuta kasnije Fruk je ponovno bio na pravom mjestu – nakon udarca Daniela Adu Adjeija i obrane vratara Francisca Uzoha, natrčao je na odbijenu loptu i s pet metara pogodio za 2-1.

Pobjedu je potvrdio Daniel Adu Adjei u 79. minuti. Iskoristio je nesigurnost gostujuće obrane i istrčavanje vratara Uzoha izvan kaznenog prostora, zaobišao ga te mirnim lobom postavio konačnih 3-1. Kakva noć na Rujevici!

Rijeka će ime protivnika u osmini finala doznati u petak na ždrijebu u Nyon, s početkom u 14 sati. Mogući suparnici su Strasbourg ili Rakow Czestochowa.

Prva utakmica osmine finala igrat će se 12. ožujka na Rujevici, dok je uzvrat zakazan za 19. ožujka.

