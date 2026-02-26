Rijeka na korak do novog povijesnog uspjeha u Europi: 'Bijeli imaju veće šanse za prolaz'

Nogometaši Rijeke na korak su do osmine finala Konferencijske lige. Od 18.45 na Rujevici brane 1-0 iz prve playoff utakmice protiv Omonije iz Nikozije. Tekstualni prijenos pratite na portalu Net.hr.

Uzvrat playoffa Konferencijske lige 0 Rijeka : 0 Omonia

Mogući sastavi

Rijeka (3-4-1-2): Zlomislić – Barišić, Majstorović, Radeljić – Oreč, Dantas, Petrovič, Vignato – Fruk – Jurić, Adu-Adjei.

Klupa: Todorović, Gojak, Legbo, Barco, Devetak, Rukavina, Husić, Čop, Thaqi, Lasickas.

Nedostaju: Bodetić (ozljeda), Morchiladze i Ndockyt (suspenzija).

Trener: Ramiro Munoz.

Omonia (4-4-2): Uzoho - Masouras, Coulibaly, Balkovec, Christou – Odubajo, P. Andreou, Eiting, Semedo - Mmaee, Tanković.

Klupa: Kyriakidis,Eraković, Neophytou, Dionkou, Simić, Chatzigiovanis, Psilogenis, Evangelou, Panagiotou, Marić.

Nedostaju: Jovetić, Mayambela, Kitsos, Fabiano (ozljede).

Trener: Henning Berg.

Rujevica je ponovno pozornica europske večeri i to s realnom šansom u ispisivanje nove strane klupske povijesti. Uzvrat s ciparskom Omonijom daleko je više od obične utakmice. To je sudar ambicija, prilika za plasman u osminu finala i šansa da ova generacija ostavi neizbrisiv trag u klupskoj povijesti. Prvi susret jasno je pokazao koliko su ove dvije momčadi izjednačene, koliko detalji mogu prelomiti dvoboj i koliko je mentalna stabilnost ključna u ovakvim ogledima.

Omonija u Rijeku stiže s jasnim planom. Riječ je o momčadi koja zna igrati na rezultat, kontrolirati tempo i strpljivo čekati protivnički kiks. U Nikoziji su demonstrirali agresivnost, taktičku disciplinu i mirnoću, ali su ujedno otkrili i svoje slabosti. Rijeka je tamo prolazila kroz teške trenutke, no ostala je čvrsta i organizirana. Uspjela je izdržati pritisak i prepoznati prilike kada su se pojavile. Upravo ta ravnoteža između obrambene sigurnosti i promišljene igre prema naprijed mogla bi biti ključ odluke u večerašnjem susretu.

"Mislim da su se stvari dosta promijenile. Rekao bih da je Omonia prije prve utakmice bila lagani favorit, ali s ovim dobrim rezultatom na Cipru, mislim da Rijeka sad ima veće šanse za prolaz. Rijeka igra puno bolje na Rujevici nego vani, tako da očekujem dobru kvalitetnu utakmicu i prolaz Rijeke", istaknuo je bivši igrač Rijeke Daniel Šarić za Net.hr.

