Hrvatska uvjerljiva, a kapetan kapenski poručuje: 'Svi koji nose ovaj dres daju sve od sebe...'

Hrvatska muška rukometna reprezentacija danas je odiigrala prvu prijateljsku utakmicu protiv Švicarske u dvorani na Višnjiku. Ovim susretom reprezentacija se nakon sedam godina vratila u Zadar i na najbolji mogući način se predstavila domaćoj publici. Naši su slavili rezultatom 34:26.

Nakon utakmice naša Maja Oštro Flis razgovarala je s kapetanom Martinovićem. Evo što joj je rekao:

"Predivan atmosfera i puna arena. Uvijek je lijepo nositi ovaj dres" započeo je Ivan.

"Od prvog dana uživamo, sunce je tu, more je blizu. Dođe nam drugačije energija. Uživamo igrati zajedno. Jedva čekamo Osijek", rekao je kapetan pa objasnio tijek utakmice.

"Dobro smo krenuli, ali smo imali lošiju fazu pred kraj prvog poluvremena. Izbornik nam je rekao kako da riješimo taj problem i uspjeli smo", kaže Martinović koji se dotaknuo i razloga zašto Marko Mamić nije bio u sastavu...

"Čestitamo Marku na prinovi. Svi koji dođu daju sve od sebe i borimo se svi za ovaj dres. Tako treba...", zaključio je.

