Teška nesreća na A1 kod Karlovca! Prevrnuo se kamion, kolona duga 6 kilometara: 'Gadno...'

Na autocesti A1 u blizini Karlovca dogodila se prometna nesreća u kojoj je prevrnut jedan kamion. Do nesreće je došlo nešto iza 15 sati na vijaduktu Brežnik u smjeru mora.

Na terenu su vatrogasci i policija, a zbog nesreće je nastala kolona duga oko šest kilometara.

Iz policije su nam potvrdili da u nesreći nema ozlijeđenih, a u tijeku je izvlačenje kamion dizalicom, zbog čega je promet ponovno zaustavljen.

'Trebalo mi je sat vremena da prođem tri kilometra'

Iz kamiona curi manja količina goriva pa su na terenu i vatrogasni timovi koji rade na sanaciji kolnika kako bi spriječili daljnju opasnost.

"Gadna nesreća. Trebalo mi je sat vremena da prođem tri kilometra", javila nam je naša čitateljica.

