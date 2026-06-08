Vozači na mukama, gužve idu sve do Držićeve: Stručnjak upozorio na još jednu opasnost oko Vjesnika

Ponovno povremene gužve na jednom od najprometnijih zagrebačkih raskrižja, Savske ceste i Slavonske avenije, kod zgrade Vjesnika.

Zbog kvara na bageru Slavonska ostaje zatvorena. Naime, sinoć je trebalo biti dovršeno uklanjanje dijela izgorjelog nebodera na sjevernoj strani, no zbog kvara na bageru s 52-metarskom rukom vraćena je posebna regulacija prometa, slična onoj koja je bila na snazi do 18. travnja.

Zamjenski dio za bager stiže iz Nizozemske i montirat će se do kraja tjedna. Nakon toga bi trebali biti nastavljeni radovi koji su jučer stali.

Situaciju s prometom oko Vjesnika komentirao je profesor s Prometnog fakulteta Marko Ševrović.

Kako teče promet oko Vjesnika?

Očekivano, dolazi do gužvi. Sad se vidi da je kolona u smjeru zapada, proteže se do petlje na Držićevoj. Problem je čak više križanje na Selskoj gdje je manja propusna moć nego na Savskoj. U suprotnom smjeru je bila nesreća, no situacija je nešto bolja.

Savjet vozačima

Vraćena je prometna regulacija koja je bila do sredine travnja, je li to jedino i najbolje rješenje?

Mislim da je u ovom trenutku. S obzirom na to da je regulacija neplanirana, mislim da je to bilo 'back up' rješenje koje je stavljeno u promet. Dogodilo se što se dogodilo, radovi nisu završeni u planiranom roku. Tu se ne može puno napraviti osim ovoga što je učinjeno.

Koliko nova regulacija prometa i betonska konstrukcija koja visi zbunjuju i dekoncentriraju vozače?

Sigurno da da, tu se događa rubberneck efekt gdje ljudi gledaju taj objekt, to im je distrakcija pa manje paze na prometne znakove. Opet imamo neodgovorne vozače koji pokušavaju skrenuti lijevo. Koliko sam vidio na licu mjesta, dosta ih drži mobitele u rukama, gledaju navigaciju, Google još nije ažurirao kartu pa nekad vozače vodi pogrešno. Treba gledati prometnu signalizaciju i oko sebe te malo više paziti.

Spomenuli ste da se stvaraju povremene gužve, kako ih izbjeći? Imate li savjet za one koji će se voziti tim dijelom grada?

Savjet je općenito za gužve u Zagrebu da probate gledati morate li to putovanje obaviti automobilom ili postoji alternativni oblik prijevoza, poput javnog prijevoza, pješice, biciklom ili u neko drugo vrijeme. Tako se ravnomjernije rasporedi opterećenje na toj prometnoj mreži koja je takva kakva je. Magičnog rješenja nema, osim malo se aktivnije uključiti u planiranje putovanja.