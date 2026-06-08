Pogledajte gužve kod Vjesnika: Dio betonske konstrukcije visi na žici

Zbog kvara bagera koji je posljednja tri dana uklanjao sjevernu stranu Vjesnikova nebodera, odgođeno je planirano otvaranje Slavonske avenije, a tim dijelom ceste ponovno je uspostavljena premosnica uz zabrane skretanja lijevo. Policija i prometni redari reguliraju promet premosnicom. Očekuje se da će stroj biti popravljne do kraja tjedna, nakon što stignu potrebni dijelovi iz Nizozemske.

Kako je doznao RTL Danas, bager je s radom prestao u nedjelju oko 10 ujutro. Pokvario mu se centralni dio. Situacija na Slavonskoj aveniji nije nimalo bezazlena. Jedan dio betonske konstrukcije visi na žici i postoji mogućnost da bi se mogao urušiti.