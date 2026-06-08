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BLISTA I IZVAN SETA /

Svi vole 'Zoru' iz 'Divljih pčela': U ovakvim izdanjima lijepu Lidiju Kordić još niste vidjeli

Svi vole 'Zoru' iz 'Divljih pčela': U ovakvim izdanjima lijepu Lidiju Kordić još niste vidjeli
Foto: Eventpress Llerena/imago stock&people/Profimedia
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Glumica Lidija Kordić, koju gledatelji RTL-ove hit-serije 'Divlje pčele' gledaju u ulozi najmlađe sestre Runje, iz epizode u epizodu osvaja publiku svojom karizmom, emocijama i upečatljivom pojavom. 

 A dok publiku na malim ekranima osvaja kao Zora Runje, jednaku pažnju privlači i svojim pojavljivanjima izvan seta. Hrvatska glumica na brojnim događanjima redovito pokazuje istančan osjećaj za modu, a njezina elegantna izdanja rijetko prolaze nezapaženo. 

Kako popularna glumica izgleda kada zamijeni kostime iz serije glamuroznim modnim kombinacijama i zablista na crvenom tepihu, pogledajte u našoj galeriji.

8.6.2026.
6:15
Hot.hr
Profimedia
Lidija KordićGlumicaDivlje Pčele
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