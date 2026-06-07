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Dok će oni osvajati Svjetsko prvenstvo one će blistati na tribinama! Ovo su WAGsice najvećih zvijezda

Dok će oni osvajati Svjetsko prvenstvo one će blistati na tribinama! Ovo su WAGsice najvećih zvijezda
Foto: Pjv/imago sportfotodienst/Profimedia
Michele Lacroix (Kevin De Bruyne)
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Kako se bliži početak Svjetskog prvenstva, tako raste i interes za WAGsice - supruge i djevojke nogometaša koji će ovog ljeta braniti boje svojih reprezentacija.

Naravno, svi znaju za Georginu Rodríguez, partnericu portugalske zvijezde Cristiana Ronalda, koja je odavno izgradila vlastiti brend i status globalne celebrity osobe, baš kao i Antonela Roccuzzo, supruga argentinskog kapetana Lionela Messija. No, pozornost privlače i druge partnerice velikih nogometnih imena koje će se tijekom prvenstva naći pod povećalom javnosti.

Među njima je Isabel Haugseng Johansen, dugogodišnja djevojka norveškog nogometaša Erlinga Haalanda, kao i Erika Choperena, supruga francuskog reprezentativca Antoinea Griezmanna. Tu je i Rike Nooitgedagt, supruga nizozemskog kapetana Virgila van Dijka, koja se rijetko pojavljuje u medijima, te Michele Lacroix, supruga belgijskog veznjaka Kevina De Bruynea, jednog od najboljih igrača svoje generacije.

Posebno mjesto među omiljenim WAGsicama u regiji ima i Amra Džeko, supruga bosanskohercegovačkog napadača Edina Džeke, koja godinama privlači pažnju svojim javnim nastupima i aktivnošću na društvenim mrežama. 

U galeriji smo okupili poznate WAGsice iz svjetskog nogometa, a među njima ovoga puta nema supruga ni djevojaka hrvatskih reprezentativaca.

7.6.2026.
9:31
Hot.hr
diebilderwelt/Alamy/Profimedia
Svjetsko Nogometno PrvenstvoNogometGeorginaAmra Džeko
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