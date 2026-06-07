Dok će oni osvajati Svjetsko prvenstvo one će blistati na tribinama! Ovo su WAGsice najvećih zvijezda

Kako se bliži početak Svjetskog prvenstva, tako raste i interes za WAGsice - supruge i djevojke nogometaša koji će ovog ljeta braniti boje svojih reprezentacija.

Naravno, svi znaju za Georginu Rodríguez, partnericu portugalske zvijezde Cristiana Ronalda, koja je odavno izgradila vlastiti brend i status globalne celebrity osobe, baš kao i Antonela Roccuzzo, supruga argentinskog kapetana Lionela Messija. No, pozornost privlače i druge partnerice velikih nogometnih imena koje će se tijekom prvenstva naći pod povećalom javnosti.

Među njima je Isabel Haugseng Johansen, dugogodišnja djevojka norveškog nogometaša Erlinga Haalanda, kao i Erika Choperena, supruga francuskog reprezentativca Antoinea Griezmanna. Tu je i Rike Nooitgedagt, supruga nizozemskog kapetana Virgila van Dijka, koja se rijetko pojavljuje u medijima, te Michele Lacroix, supruga belgijskog veznjaka Kevina De Bruynea, jednog od najboljih igrača svoje generacije.

Posebno mjesto među omiljenim WAGsicama u regiji ima i Amra Džeko, supruga bosanskohercegovačkog napadača Edina Džeke, koja godinama privlači pažnju svojim javnim nastupima i aktivnošću na društvenim mrežama.

U galeriji smo okupili poznate WAGsice iz svjetskog nogometa, a među njima ovoga puta nema supruga ni djevojaka hrvatskih reprezentativaca.