Ronaldo otkrio što mu je važnije od najljepšeg gola: Odgovor o Georgini zapalio mreže

Jedan od najpoznatijih nogometaša svijeta, Cristiano Ronaldo, u velikim i iskrenim intervjuima otvorio je vrata svog privatnog života te progovorio o ljubavi, obitelji i razmišljanjima o kraju karijere. U razgovorim s Piers Morganom dotaknuo se tema o kojima rijetko javno govori, otkrivši i svoju emotivniju stranu.

Jedan od najzapaženijih trenutaka intervjua dogodio se kada je Ronaldo upitan o svom slavnom pogotku škaricama iz vremena dok je igrao za Real Madrid protiv Juventus. Taj gol često opisuje kao najljepši u karijeri, no na pitanje je li osjećaj postizanja takvog pogotka bolji od intimnog odnosa, dao je neočekivan odgovor.

Uz osmijeh je jasno poručio da mu je odnos s partnericom Georgina Rodríguez ipak važniji, naglašavajući koliko mu znači njihova povezanost i podrška koju mu pruža. Istaknuo je i kako je upravo ona „ljubav njegovog života“.

Ronaldo je posebno naglasio koliko mu je Georgina važna u svakodnevnom životu, ali i u najtežim trenucima. Prisjetio se bolnog gubitka sina, priznajući da ih je ta tragedija dodatno zbližila i učvrstila njihov odnos.

Otkrio je i detalje prosidbe koja nije bila unaprijed planirana. Dogodila se spontano, tijekom večere, kada su ga njihove kćeri potaknule pitanjem hoće li oženiti njihovu majku. Iako nije bilo klasičnog klečanja, trenutak je opisao kao poseban i iskren, uz prisustvo obitelji i prijatelja.

Iako i dalje igra na vrhunskoj razini, portugalski napadač svjestan je da se bliži kraj njegove impresivne karijere. Otvoreno je priznao kako se mentalno priprema za taj trenutak već godinama, ali i da će oproštaj biti iznimno emotivan.

Naglasio je da očekuje kako će ga preplaviti emocije te da neće skrivati suze, jer, kako kaže, riječ je o velikoj životnoj promjeni. Ipak, raduje se novom poglavlju, više vremena s obitelji, odgoju djece i posvećivanju osobnim interesima, poput sporta i poslovnih projekata.

Iako je govorio o planovima za budućnost, Ronaldo nije želio otkriti gdje će živjeti nakon završetka karijere. Jasno je tek da mu je prioritet obitelj i mirniji život izvan terena, dok će detalji o njegovom sljedećem koraku ostati nepoznati još neko vrijeme.

