FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SJAJNO /

Hrvatska ima novo veliko boksačko odličje! Veočić pobjedom nastavlja pohod na medalju

×
Foto: Profimedia

25.4.2026.
11:54
Hina
Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Hrvatski boksač Gabrijel Veočić (24) osigurao je odličje na Svjetskom kupu, koji se održava u Brazilu.

Veočić (24), dvostruki prvak Europe i brončani na Svjetskom prvenstvu, u četvrtfinalu je slavio protiv Kineza Hao Ran Dua jednoglasnom odlukom sudaca (3-2, 5-0 i 5-0).  Od osiguranog odličja, još više raduje suvereni Gabrijelov povratak u svjetski ring u punoj formi nakon sedmomjesečne stanke operacija slijepog crijeva poslije Svjetskog prvenstva u Liverpoolu.

Naš prvak u polufinalu će se boriti protiv mladog prvaka Kanade Joshue Oforija (22).

Osječki boksač Luka Pratljačić (28) nije uspio dohvatiti odličje na Svjetskom kupu u Foz do Iguacu, u četvrtfinalnoj borbi zaustavio ga je Azerbajdžanac Mahamad Abdulajev jednoglasnom odlukom sudaca.

I najbolja hrvatska boksačica Sara Beram (31) u trećem meču oprostila se od natjecanja i borbi za medalje.Sara je u četvrtfinalu zaustavljena tijesnom podijeljenom odlukom sudaca 3-2 protiv  Engleskinje Sache Hickey (22), aktualne prvakinje Europe U-23.

POGLEDAJTE VIDEO: 

Gabrijel VeočićBoksMedalja
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike