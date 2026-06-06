FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OČEVID U TIJEKU /

Dvije osobe poginule u prometnoj nesreći kod Zadra!

Dvije osobe poginule u prometnoj nesreći kod Zadra!
×
Foto: Net.hr

Dojavu o nesreći policija je zaprimila u subotu u 15.30 sati. U nesreći su sudjelovali automobil i motocikl

6.6.2026.
17:12
Hina
Net.hr
VOYO logo
VOYO logo

Dvije osobe smrtno su stradale u prometnoj nesreći u kojoj su u subotu popodne sudjelovali motocikl i osobni automobil na državnoj cesti DC-08 na ulazu u naselje Murvicu, izvijestila je Policijska uprava zadarska.

Policija je dojavu o nesreći zaprimila u 15,29 sati. 

"U nesreći su smrtno stradale dvije osobe, a policija na mjestu događaja provodi očevid dok se promet odvija obilaznim pravcima", priopćila je glasnogovornica zadarske policije.

Prometna NesrećaMurvica
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike