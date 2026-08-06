Žalgiris poslao urnebesnu poruku Hajduku nakon petarde: 'Imajte na umu...'

Nogometaši Hajduka su u četvrtak u Vilniusu naplatili šest godina čekanja na gostujuću pobjedu u europskim natjecanjima pobijedivši domaći Žalgiris s uvjerljivih 5-2.

Dvostruki strijelac za Hajduk bio je Michele Šego, koji je prvi pogodak postigao u petoj minuti iz kaznenog udarca, a drugi u 44. minuti iz slobodnog udarca. Šego je u 14. minuti propustio realizirati još jedan kazneni udarac koji mu je vratar Šarkauskas obranio. Adrion Pajaziti je u 56. minuti postigao treći pogodak za splitsku momčad. Za 4-1 je strijelac u 73. minuti bio Španjolac Dalisson de Almeida, a dvije minute poslije je za 5-1 pogodio Rokas Pukštas.

Za Žalgiris je prvi pogodak postigao Nikola Petković u 34. minuti, a za konačnih 5-2 pogodio je bivši igrač Hajduka Marko Capan iz slobodnog udarca.

Žalgiris je na Hajdukovom Facebooku ispod objave o pobjedi poslao zanimljivu poruku Splićanima uoči uzvrata. "Svaka čast, dečki – zaslužili ste pobjedu. Nadamo se da ćete sretno stići natrag u Split, a mi se veselimo posjetu stadionu Poljud sljedećeg tjedna. Ipak, imajte na umu da smo u prvoj utakmici protiv Dinama iz Tbilisija gubili s tri gola razlike, tako da još nismo izgubili nadu!", napisala je stranica litavskog kluba Hajduku.

Referiraju se na prošlu kvalifikacijsku rundu kada su izgubili 3-0 od Dinama u Tbilisiju, da bi doma u uzvratu pobijedili 7-2 i prošli dalje. Ipak, sada moraju doći na Poljud pa vjerujemo da će "prijetnje" litavskog kluba ostati samo u domeni šale.