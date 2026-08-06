Hajduk došao do pobjede na gostovanju nakon šest godina: A ovo ne pamte još od 2002.

Hajduk je pobijedio na gostovanju u Europi! Da, konačno možemo i tu rečenicu napisati. Splićani su odigrali odličnu utakmicu u Vilniusu i s visokih 5-2 pobijedili Žalgiris te tako došli na koračić od playoffa Konferencijske lige.

Bila je ovo jako dugo iščekivana pobjeda Hajduka na europskom gostovanju. Hajduci su posljednji puta na europskom gostovanju pobijedili prije šest godina kada su u Makedoniji s 1-0 pobijedili Renovu. Od tada su bili na 11 gostovanja i nisu niti jednom pobijedili.

Čak i remi su izborili tek tri puta, a osam puta su gubili. Galatasaray, Tobol, Vitoria, Villarreal, Paok, Dinamo City, Žilina i Pafos bili su bolji od Hajduka, a tek protiv Torshavna, Ružomberoka i Zire su izboreni mršavi remiji.

Također, nakon čak 24 godine, Hajduk je uspio zabiti pet golova na europskom gostovanju. Davne 2002. su Bijeli na gostovanju na Farskim otocima pobijedili Gotu s čak 8-0. Od tada do danas su tek tri puta uspjeli zabiti više od dva gola na europskom gostovanju, a onda je u Litvi puknula petarda!