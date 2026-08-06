Kakav majstor! Pogledajte golčinu Michelea Šege iz slobodnog udarca

Hajduk je na poluvremenu utakmice u Vilniusu protiv Žalgirisa u trećem pretkolu Konferencijske lige imao minimalnu prednost 2-1, a sve zahvaljujući Micheleu Šegi.

Šego je Splićane doveo u vodstvo pogotkom s bijele točke već u petoj minuti utakmice. Samo devet minuta kasnije imao je istu priliku, ali ovaj puta obranio mu je udarac vratar Žalgirisa Šarkauskas. Ipak, u 44. minuti utakmice vratar je bio nemoćan. Šego je iz slobodnog udarca s 25 metara potegnuo udarčinu koja je odsjela u rašljama gola Žalgirisa.

Pogodak Šege pogledajte OVDJE.

Obrana Hajduka pobrinula se da ne bude sve bajno u prvom poluvremenu. Slabe reakcije dovele su do velike prilike Nikole Petkovića koji je zabio za 1-1 u 34. minuti.