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NEMA PAUČINE /

Kakav majstor! Pogledajte golčinu Michelea Šege iz slobodnog udarca

Kakav majstor! Pogledajte golčinu Michelea Šege iz slobodnog udarca
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Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Šego je iz slobodnog udarca s 25 metara potegnuo udarčinu

6.8.2026.
20:03
Sportski.net
Sasa Miljevic/PIXSELL
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Hajduk je na poluvremenu utakmice u Vilniusu protiv Žalgirisa u trećem pretkolu Konferencijske lige imao minimalnu prednost 2-1, a sve zahvaljujući Micheleu Šegi.

Šego je Splićane doveo u vodstvo pogotkom s bijele točke već u petoj minuti utakmice. Samo devet minuta kasnije imao je istu priliku, ali ovaj puta obranio mu je udarac vratar Žalgirisa Šarkauskas. Ipak, u 44. minuti utakmice vratar je bio nemoćan. Šego je iz slobodnog udarca s 25 metara potegnuo udarčinu koja je odsjela u rašljama gola Žalgirisa. 

Pogodak Šege pogledajte OVDJE.

Obrana Hajduka pobrinula se da ne bude sve bajno u prvom poluvremenu. Slabe reakcije dovele su do velike prilike Nikole Petkovića koji je zabio za 1-1 u 34. minuti. 

HajdukMichele ŠegožalgirisKonferencijska Liga
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