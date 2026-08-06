Bivši Vatreni upozorio Rijeku: 'Ilves je puno teži protivnik nego što se čini'

Hrvatski klubovi nastavljaju svoj europski put, a nakon uvjerljive Dinamove pobjede protiv Kauno Žalgirisa na red dolaze Hajduk i Rijeka. Bijeli gostuju kod Žalgirisa, dok će momčad Matjaža Keka na Rujevici dočekati finski Ilves Tampere u prvoj utakmici trećeg pretkola Konferencijske lige.

Rijeka je novu sezonu otvorila pobjedama, ali sada je očekuje znatno zahtjevniji ispit. Ilves se u domaćem prvenstvu ne nalazi u najboljoj situaciji, no finska je sezona već u punom zamahu, zbog čega su gosti u boljem natjecateljskom ritmu. Rijeka će zato pred svojim navijačima pokušati potvrditi status favorita i stvoriti što bolju prednost uoči uzvrata u Finskoj.

Uoči susreta razgovarali smo s bivšim hrvatskim reprezentativcem i nekadašnjim igračem Rijeke Danijelom Šarićem. Za Net.hr analizirao je snagu finskog protivnika, dosadašnje nastupe momčadi pod vodstvom Matjaža Keka te važnost prve utakmice na ispunjenoj Rujevici.

Sljedeći Rijekin protivnik je finski Ilves. Finska momčad trenutačno se nalazi na devetom mjestu domaćeg prvenstva, u kojem je već odigrala 18 utakmica. Iako ove sezone ne pruža osobito uvjerljive igre, koliko Ilves može biti opasan protivnik za Rijeku?

„Mislim da je Ilves puno opasniji protivnik nego što je to bio Derry City. Sigurno je riječ o kvalitetnijoj momčadi. Deveto mjesto vjerojatno pokazuje da trenutačno nisu u najboljem razdoblju, ali njihovo je prvenstvo već u punom tijeku pa bi trebali biti u boljoj natjecateljskoj formi.

Rijeka je, s druge strane, odigrala malo službenih utakmica i tek je započela sezonu. Zbog toga očekujem nezgodnog i puno zahtjevnijeg protivnika nego što je bio Derry City. Ipak, mislim da će se u ovom dvoboju najviše pitati Rijeku.“

Utakmicu Rijeka-Ilves ekskluzivno gledajte na RTL-u i platformi VOYO u četvrtak, 6. kolovoza, u 20:45 sati! Tekstualni prijenos utakmice pratite na portalu Net.hr.

Rijeka je novu sezonu otvorila pobjedama. Kako biste ocijenili prve korake povratnika na klupu Matjaža Keka? Sviđa li vam se kako je postavio momčad i kako je Rijeka izgledala protiv Derry Cityja?

„Početak je dobar, ali teško je u ovoj fazi davati konkretnije ocjene. Rijeka je prošla Derry City, što je u ovom trenutku bilo najvažnije, i sezonu je otvorila pobjedama.

Takav se rasplet mogao i očekivati jer smatram da je Rijeka kvalitetnija momčad od Derry Cityja. Igra možda nije bila fascinantna, ali tek je početak sezone i najvažnije je bilo dobro ući u natjecateljski ritam.

Momčad sigurno još nije tempirala najbolju formu za ovaj dio sezone, nego vjerojatno za završne utakmice kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Najvažnije je da su stigle pobjede jer je nakon njih sve lakše i raditi i ispravljati pogreške.

Ulazak u sezonu bio je dobar, ali i očekivan s obzirom na kvalitetu dosadašnjih protivnika. Ilves bi trebao biti puno teži suparnik nego Rudeš i Derry City.“

Prva utakmica igra se na Rujevici. Koliko činjenica da Rijeka dvoboj otvara pred svojim navijačima može utjecati na daljnji tijek ovog europskog ogleda?

„Rujevica je gotovo uvijek dobro popunjena. Stadion nema veliki kapacitet, ali podrška navijača redovito je snažna i to sigurno može biti dobar vjetar u leđa momčadi. Prva je utakmica vrlo važna i bitno je ostvariti pozitivan rezultat koji bi Rijeci omogućio lakši ulazak u uzvrat u Finskoj. Očekujem da će Rijeka pokazati da je favorit u ovom dvoboju i ostvariti rezultat koji će joj odgovarati uoči druge utakmice.“