Goropadni Hajduk došao do velike gostujuće pobjede i na korak je od doigravanja

3. pretkolo Konferencijske lige 2 Žalgiris : 5 Hajduk

Sastavi:

Žalgiris: Šarkauskas - Šešplaukis, Lupano, Bosančić, Franke - Lytvynenko, Kendysh - Golubickas, Bilenkyi, Teixeira - Petković

Hajduk: Silić - Acapandie, Marešić, van Hoorenbeeck, Hrgović - Pukštas, Pajaziti - Bamba, Dalisson, Šotiček - Šego

Hajduk je napravio veliki korak prema playoffu Konferencijske lige. Splitski je klub s visokih 5-2 pobijedio Žalgiris u Vilniusu i opušteno čeka uzvrat na Poljudu za tjedan dana. Hajduk će u slučaju prolaska, igrati za ligašku fazu Konferencijske lige protiv boljeg iz okršaja Rakow - Hammarby, a prva utakmica u Poljskoj je završila 0-0.

Dvostruki strijelac za Hajduk bio je Michele Šego, koji je prvi pogodak postigao u petoj minuti iz kaznenog udarca, a drugi u 44. minuti iz slobodnog udarca. Šego je u 14. minuti propustio realizirati još jedan kazneni udarac koji mu je vratar Šarkauskas obranio. Adrion Pajaziti je u 56. minuti postigao treći pogodak za splitsku momčad. Za 4-1 je strijelac u 73. minuti bio Španjolac Dalisson de Almeida, a dvije minute poslije je za 5-1 pogodio Rokas Pukštas.

Za Žalgiris je prvi pogodak postigao Nikola Petković u 34. minuti, a za konačnih 5-2 pogodio je bivši igrač Hajduka Marko Capan iz slobodnog udarca.

Utakmicu na stadionu Žalgirisa sudio je Nizozemac Marc Nagtegaal.

Gonzalo Garcia je u dvoboj sa Žalgirisom prvi put krenuo s Marinom Šotičekom na lijevom krilu, a 21-godišnji napadač mu je za ukazano povjerenje uzvratio višestruko već u prvih 15 minuta utakmice u Vilniusu.

Već u 4. minuti je on bio taj koji je prošao po lijevom boku u kazneni prostor, ubacio prema Šegi, a njega je srušio domaći kapetan, Bjelorus Juri Kendiš, skrivio kazneni udarac i zaradio žuti karton.

Šego je sam preuzeo odgovornost za realizaciju i u 5. minuti donio prednost Hajduku, tako što je domaćeg vratara Vincentasa Šarkauskasa poslao u desnu stranu, a loptu poslao u mrežu po sredini gola.

U 8. minuti je Hajduk propustio prvu veliku priliku za 2-0. Rokas Pukštas je dobio dobru dubinsku loptu i u isto vrijeme došao do nje kad i domaći vratar Šarkauskas. Puštas je pao, ali je usput i izbio loptu. Odmah se pridigao, ubacio u sredinu kaznenog prostora gdje se našao Šotiček, ali je loše zahvatio loptu i upropastio priliku.

No, pet minuta poslije je Šotiček projurio po lijevom krilu, driblingom se riješio desnog beka Šešplaukisa i sjurio se u kazneni prostor gdje ga je Šešplaukis sustigao, ali i sapleo s leđa, pa je nizozemski sudac Marc Nagtegaal još jednom dosudio kazneni udarac.

Šego je ponovno bio izvođač. Šarkauskas je krenuo u istu stranu i pogodio gdje će pucati Šego, čiji je udarac bio idealan za obranu vratara.

Šotiček je još triput tijekom prvog poluvremena posijao strah u domaćoj obrani i kod domaćih navijača, ali su njegovi pokušaji desnom nogom dvaput blokirani, a jedan je bio neprecizan.

Domaća momčad je prvi put opasnije zaprijetila u 19. minuti, kad je Texeira prošao po desnom boku, ušao u kazneni prostor i imao priliku za udarac koji je uspješno blokirao Šimun Hrgović te tako spasio Hajdukovog kapetana na ovoj utakmici, vratara Tonija Silića, ozbiljnijeg posla.

U 30. minuti je Adrion Pajaziti prošao po lijevoj strani kaznenog prostora uz gol-crtu, ubacio u peterac, ali nitko od Hajdukovih suigrača nije uspio skrenuti loptu u mrežu. I kad se činilo da je Hajduk vrlo blizu drugom pogotku, do prvog na utakmici došao je Žalgiris.

Ukrajinac Stanislav Bilenkij je poslao dugu loptu prema srpskom napadaču Nikoli Petkoviću. Silić je malo zakasnio s reakcijom i istrčavanjem, taman toliko da dođe na loptu gotovo u istom trenutku kad i suparnički igrač. Hajdukov vratar je loptu odbio, ali samo u Petkovićevu nogu od koje se ona odbila u mrežu za 1-1 u 34. minuti.

No, Hajduk je na predah otišao s golom prednosti, a za to je zaslužan ponovno bio Michele Šego, koji se u 44. minuti iskupio za promašeni kazneni udarac. Ono što nije uspio sa 11 metara, Šego je napravio s više od 20 metara iz slobodnog udarca, na sličan način na koji je postigao pogodak za 2-0 u poljudskom dvoboju protiv kad je svladao Šarkauskasa odlično izvedenim udarcem s više od 20 metara i ponovno doveo splitski klub u vodstvo.

Ono što je momčad Gonzala Garcije propustila napraviti u prvom poluvremenu, stvoriti osjetniju rezultatsku prednost, nadoknadili su u drugom dijelu utakmice.

Sjajan pogodak postigao je Adrion Pajaziti u 56. minuti. Marin Šotiček je prošao po lijevoj strani i proslijedio loptu Pajazitiju koji je krenuo prema sredini, a onda snažno i precizno opalio s ruba kaznenog prostora i pogodio malu mrežu uz suprotnu vratnicu.

U 67. minuti ušli su u igru Marko Livaja i 19-godišnji Anđelo Šutalo i osvježili napadačku ideju splitske momčadi. Rezultat je bio vidljiv u 73. minuti, kad je Hajduk došao i do četvrtog pogotka. Šutalo je bio začetnik akcije i dodavač prema Dalissonu de Almeidi, a Španjolac je odmjerenim i preciznim udarcem pogodio malu mrežu uz suprotnu vratnicu za 4-1.

Samo dvije minute poslije Rokas Pukštas se iskazao pred članovima svoje šire obitelji koji su ga došli bodriti s tribina i solo-akcijom okrunio odlično odigranu utakmicu. Prvo je oteo loptu, potom zaobišao suparnika i na kraju po peti put svladao domaćeg vratara Šarkauskasa za 5-1.

U 86. minuti su malo veselja doživjeli i domaći navijači, a razlog za to dao im je bivši Hajdukov igrač Marko Capan. Na gotovo identičan način i s gotovo istog mjesta s kojeg je Šego pogodio u prvom poluvremenu iz slobodnog udarca, Capan je to učnio u drugom dijelu i drugom, lijevom nogom.

No, to nije bilo sve. Hajduk je u drugoj minuti dodatka postigao i šesti pogodak, ali je na kraju, uz pomoć VAR-a, Marin Šotiček ostao bez prvijenca u dresu splitske momčadi, jer je u začetku akcije Marko Livaja bio u zaleđu.

Uzvrat je za tjedan dana na Poljudu, kad će Hajduk samo trebati potvrditi odličnu igru iz Vilniusa i probiti se do doigravanja za plasman u Konferencijsku ligu

Tijek utakmice

90+4' - Kraj! Velika pobjeda Hajduka!

90+4' - Nema gola! Zaleđe je, ostaje 2-5.

90+2' - GOOOOOL! Šest komada! Šotiček je zabio jako lijepi gol s 18 metara!

90' - Utakmica je produžena tri minute.

86' - GOL! Sjajan gol Capana iz slobodnog udarca! Smanjio je Žalgiris.

81' - Grigore Turda i Ovidijus Verbickas su ušli umjesto Bosančića i Kendysha.

78' - Niko Sigur i Etnik Brruti su ušli umjesto Pukštasa i Dalissona.

76' - Petković i Golubickas su izašli, a ušli Nemanja Mihajlović i Matas Vareika.

Petarda Hajduka

75' - GOOOOL! Evo i petog! Pukštas je zabio! Ostavio je u prašini Lupana i u prvi kut zabio neopreznom vrataru.

72' - GOOOOL! Dalisson zabija za lijepu prednost od tri pogotka. Anđelo Šutalo je upisao svoju prvu asistenciju. Lijepo je vidio da se Dalisson ubacuje, dodao mu, a Brazilac iz prve puca i zabija za četvrti pogodak Hajduka.

67' - Marko Livaja i Anđelo Šutalo ulaze kod Hajduka. Izašli su Šego i Bamba.

65' - Bivši igrač Hajduka Marko Capan je ušao za Žalgiris umjesto Lytyvnenka.

63' - Bamba je bio u prilici, ali opet nije precizno pucao.

60' - Bamba je također htio zabiti iz daljine, ali otišlo je preko gola.

Golčina Pajazitija za dva razlike

55' - GOOOL! Lijep gol Pajazitija! Kratko izveden korner, Pajaziti se izvukao na udarac s ruba kaznenog prostora i sjajno pogodio malu mrežicu za vodstvo Hajduka od dva razlike.

50' - Rokas Pukštas je zaradio žuti karton.

49' - Ron Raci ulazi umjesto Van Hoorenbeecka.

46' - Počelo je drugo poluvrijeme.

Prvo poluvrijeme

Hajduk ima 2-1 prednost nakon prvih 45 minuta. Već u petoj minuti je Šego zabio s bijele točke. Samo devet minuta kasnije imao je istu priliku, ali ovaj puta brani vratar Žalgirisa. Hajduk je bio bolji, ali onda je primio pogodak u 34. minuti. Ipak, Šego je pokazao da je majstor za slobodne udarce i vratio je golčinom Hajduk u prednost pred odlazak na odmor.

45+2' - Poluvrijeme u Vilniusu. Nudilo se i više od gola prednosti, ali bitno je da Hajduk vodi.

45' - Prvo poluvrijeme je produženo minutu.

44' - GOOOOL! Kakav slobodnjak Šege! Majstor za slobodnjake opet zabija! Šego je slično zabio i Pafosu, a ovaj je bio još ljepši, u same rašlje!

42' - Lupano je pokušao oštro ubaciti, ali obranio je Silić.

37' - Hajduk dosta bolji, ali sami su si krivi što nemaju vodstvo.

Izjednačenje Žalgirisa

34' - GOL! Žalgiris je izjednačio! Odlična lopta za Petkovića, Silić je istrčao, ali prevario ga je Petković i zabio za 1-1. Jako loša reakcija obrane Hajduka.

34' - Dalisson je probao iz daljine, udarac ide pored gola.

30' - Pajaziti je prošao na strani, dao dobru povratnu loptu koja se od Žalgirisova igrača umalo odbila u mrežu.

25' - Petar Bosančić je dobio žuti karton. Bamba je bio brži.

21' - Kendysh je pucao iz slobodnog udaraca dok je Silić još namještao zid, ali uspio je obraniti.

19' - Opasno pred golom Hajduka. Prošla je jedna lopta kroz šesnaesterac, ali je Hrgović blokirao udarac dok je Silić već bio na tlu.

16' - Šotiček je jako opasan. Opet je slomio čuvara, ovaj puta pucao, ali u vanjski dio mreže.

Hajduk zabio pa promašio jedanaesterac

14' - Neee! Obranio je Šegi Šarkauskas ovaj put!

13' - Novi penal za Hajduk! Šotiček je sve napravio, slomio čuvara, ušao u kazneni prostor, ruši ga Šešplaukis i drugi penal za Hajduk!

8' - Velika prilika Hajudka! Bamba je dobio loptu, imali su Splićani 3 na 2, dao je dobru loptu Pukštasu koji je ubacio Šotičeku, ali u dobroj prilici nije dobro pucao Šotiček.

5' - GOOOOL! Šego zabija s bijele točke!

4' - Kazneni udarac za Hajduk! Šotiček je dobio loptu u prostor, ušao u šesnaesterac, njegov ubačaj odbija Šarkauskas, Šego dolazi do lopte i ruši ga Kendysh.

4' - Toni Silić je danas kapetan. U Vilniusu je počela i kiša.

1' - Počela je utakmica u Vilniusu. Sretno, Hajduče!

- Marko Livaja je na klupi. Šego predvodi napad, a Šotiček će prvi puta početi utakmicu za Hajduk. Uz njega su i Bamba i Dalisson.

Hajdukovih XI u Vilniusu🔴🔵 pic.twitter.com/OQatI4u3Gz — HNK Hajduk Split (@hajduk) August 6, 2026

- Utakmica počinje u 19 sati. Igra se na stadionu Žalgirisa u Vilniusu, a glavni sudac je Nizozemac Marc Nagtegaal.

Najava

Nogometaši Hajduka u maloj su krizi otputovali u Litvu gdje ih očekuje treći europski protivnik ovoga ljeta. Nakon što su izbacili Žilinu u prvom pretkolu Europske lige, Splićani su izgubili od Pafosa s ukupnih 4-2 i spustili se do Konferencijske lige gdje će morati izbaciti dva suparnika ako žele jesen u Europi nakon 16 godina.

Žalgiris iz Vilniusa nipošto nije protivnik za podcjenjivanje, što su najbolje osjetili u gruzijskom Dinamu iz Tbilisija. Nakon što su u prvom pretkolu s ukupnih 5-2 izbacili crnogorski OFK Petrovac, u drugom su priredili jedan od najvećih preokreta u povijesti europskih kvalifikacija.

Izgubili su prvu utakmicu u gostima s uvjerljivih 3-0 i činilo se da je njihov put završen. No, u uzvratu na svom terenu, na istom onom stadionu s umjetnom travom na kojem će dočekati i Hajduk, odigrali su nevjerojatnu utakmicu i nakon produžetaka slavili sa 7-2, osiguravši prolaz s ukupnih 7-5.

Klub iz Vilniusa, jedan od najtrofejnijih u Litvi, vodi 49-godišnji Andrius Skerla, bivši reprezentativac koji je klupu preuzeo početkom godine. Posebnu draž dvoboju dat će i činjenica da za Žalgiris nastupaju dvojica bivših igrača Hajduka, stoper Petar Bosančić i veznjak Marko Capan, koji će zasigurno imati dodatni motiv dokazati se protiv nekadašnjeg kluba.

Dodatni izazov za Bijele predstavljat će i podloga. LFF stadion u Vilniusu, kapaciteta nešto više od pet tisuća gledatelja, ima teren s umjetnom travom. To je specifičnost na koju igrači Hajduka nisu navikli, a značajno utječe na brzinu lopte i njezin odskok. Prilagodba na takve uvjete bit će jedan od ključnih faktora za uspjeh.

Glavni sudac utakmice bit će Nizozemac Marc Nagtegaal. Pobjednik ovog dvomeča plasirat će se u play-off Konferencijske lige, posljednju prepreku prije ulaska u grupnu fazu, gdje bi ga, prema ždrijebu, čekao bolji iz sraza poljskog Rakówa i švedskog Hammarbyja.