Proslavljeni napadač Bijelih: 'Moraju sada pobijediti. Ruku na srce, Hajduk to nema...'

Hajduk nakon poraza od ciparskog Pafosa (ukupni rezultat 4:2) i ispadanja iz kvalifikacija za Europsku ligu, svoj europski put nastavlja u 3. pretkolu Konferencijske lige. U četvrtak (početak u 19.00 sati) Bijeli u Litvi igraju prvu utakmicu 3. pretkola protiv Žalgirisa iz Vilniusa, a tu je utakmicu za portal Net.hr najavio bivši napadač Hajduka i hrvatski reprezentativac Ardian Kozniku.

Hajduk u utakmicu protiv Žalgirisa ulazi prilično 'uzdrman' nakon dva uzastopna poraza. Nakon što su u revanšu prošloga tjedna izgubili od Pafosa s velikih 4:0, novi poraz (1:2) pretrpjeli su u nedjelju na gostovanju kod Varaždina u 1. kolu SHNL-a.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

"Hajduk je u lošoj seriji. Naravno, kad izgubiš, to trebaš staviti sa strane. Međutim, to je ostavilo trag i psihološki ne možeš biti kao kada si u naleti s dvije-tri uzastopne pobjede. Ova utakmica je šansa za Hajduk koji je kvalitetniji, ali to treba pokazati i na terenu. Najodgovorniji za ovakve rezultate je trener i sada je prilika da prekine niz poraza", rekao je Kozniku u uvodu.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

"Nije za podcijeniti Žalgiris, ali Hajduk treba to pobijediti. A onda, u uzvratnoj utakmici na Poljudu trebaju znati da će ih čekati pun stadion i trebaju doći s pobjedničkim duhom. Ako i tamo naprave loš rezultat, opet će doći puno ludi na Poljud jer vole Hajduk, no drugačija će biti atmosfera u ekipi", dodao je.

Utakmicu Žalgiris Hajduk pratite u tekstualnom prijenosu na portalu Net.hr u četvrtak 6. kolovoza od 19.00 sati

U Litvi se sezona igra kroz kalendarsku godinu i Žalgiris je odigrao već 21 utakmicu u prvenstvu i uigrani su, dok je Hajduk tek započeo sezonu.

"Oni su u ritmu, a Hajduk ima dosta novih igrača u ekipi. Reći ću jednu stvar, kada izgubite utakmicu i u svakoj novoj utakmici mijenjate po tri - četiri igrača, tu nema mira. Trebaju im pobjede da se stabiliziraju, jer ovako trener uvijek nešto mijenja u momčadi, uvijek dođe netko novi i onda to nije uigrana ekipa. Ruku na srce, nemaju toliko kvalitetnih igrača koji bi, i da nisu igrali puno utakmica, došli i pokazali puno. Nje lako", rekao je Kozniku.

"Jedina prednost Žalgirisa je što su uigrani i Hajduku neće biti lagano, ali je kvalitetniji", rekao je pa zaključio:

Foto: Igor Soban/PIXSELL

"Najodgovorniji je trener, nikada neću reći da bi trebao staviti nekog igrača, ali nakon ova dva bolna uzastopna poraza da prođu tako lagano i govore 'nema veze, takva je ekipa'.. Nisam ja postavio trenera, niti ga mogu maknuti, ali govorim tko je najodgovorniji - taj koji vodi i on treba odgovarati."

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