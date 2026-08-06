Hajduk traži iskupljenje, prijenos dostupan samo na jednom mjestu

Nakon bolnog ispadanja iz kvalifikacija za Europsku ligu i neočekivanog poraza na otvaranju domaćeg prvenstva, Hajduk u četvrtak nastavlja svoju europsku sezonu. Bijeli gostuju u Vilniusu kod litavskog Žalgirisa u prvoj utakmici trećeg pretkola Konferencijske lige, natjecanja koje sada predstavlja jedini put prema europskoj jeseni.

Utakmica na LFF stadionu, s početkom u 19 sati po hrvatskom vremenu, za momčad Gonzala Garcije dolazi u iznimno osjetljivom trenutku. Pritisak je golem, a od splitske se momčadi ne očekuje samo prolaz, već i igra koja će vratiti povjerenje poljuljano nakon šokantnog poraza od Varaždina i ispadanja od ciparskog Pafosa. Navijači koji žele pratiti ovaj ključni dvoboj morat će se, međutim, snaći na drugačiji način nego inače, jer prijenosa na nacionalnim televizijama neće biti.

Protivnik koji je šokirao Europu

Žalgiris iz Vilniusa nipošto nije protivnik za podcjenjivanje, što su najbolje osjetili u gruzijskom Dinamu iz Tbilisija. Nakon što su u prvom pretkolu s ukupnih 5:2 izbacili crnogorski OFK Petrovac, u drugom su priredili jedan od najvećih preokreta u povijesti europskih kvalifikacija. Izgubili su prvu utakmicu u gostima s uvjerljivih 3-0 i činilo se da je njihov put završen. No, u uzvratu na svom terenu, na istom onom stadionu s umjetnom travom na kojem će dočekati i Hajduk, odigrali su nevjerojatnu utakmicu i nakon produžetaka slavili sa 7-2, osiguravši prolaz s ukupnih 7:5. Taj rezultat služi kao najveće upozorenje Hajduku – Žalgiris je momčad koja se ne predaje i koja je na svom terenu sposobna za čuda.

Klub iz Vilniusa, jedan od najtrofejnijih u Litvi, vodi 49-godišnji Andrius Skerla, bivši reprezentativac koji je klupu preuzeo početkom godine. Posebnu draž dvoboju dat će i činjenica da za Žalgiris nastupaju dvojica bivših igrača Hajduka, stoper Petar Bosančić i veznjak Marko Capan, koji će zasigurno imati dodatni motiv dokazati se protiv nekadašnjeg kluba. Iako je vrijednost Hajdukove momčadi prema Transfermarktu procijenjena na gotovo 34 milijuna eura, dok Žalgiris vrijedi oko 7,5 milijuna eura, litavski je klub pokazao da na terenu takve razlike ne moraju značiti ništa.

Imperativ pobjede i izazov umjetne trave

Hajduk u Litvu stiže opterećen lošim rezultatima. Nakon što su u Splitu svladali Pafos s 2-0, na Cipru su doživjeli potop i porazom od 4-0 preselili u Konferencijsku ligu. Uslijedio je i šok na startu SuperSport HNL-a, gdje je Varaždin slavio s 2-1, a tragičar je bio Marko Livaja promašivši kazneni udarac u 90. minuti. Stoga je utakmica u Vilniusu više od običnog europskog ispita; pobjeda ili barem pozitivan rezultat ključni su za povratak samopouzdanja i mir u svlačionici uoči uzvrata na Poljudu, koji se igra za tjedan dana, 13. kolovoza, u 21 sat.

Dodatni izazov za Bijele predstavljat će i podloga. LFF stadion u Vilniusu, kapaciteta nešto više od pet tisuća gledatelja, ima teren s umjetnom travom. To je specifičnost na koju igrači Hajduka nisu navikli, a značajno utječe na brzinu lopte i njezin odskok. Prilagodba na takve uvjete bit će jedan od ključnih faktora za uspjeh. Glavni sudac utakmice bit će Nizozemac Marc Nagtegaal. Pobjednik ovog dvomeča plasirat će se u play-off Konferencijske lige, posljednju prepreku prije ulaska u grupnu fazu, gdje bi ga, prema ždrijebu, čekao bolji iz sraza poljskog Rakówa i švedskog Hammarbyja.

Kako i gdje gledati utakmicu?

Za razliku od utakmica Dinama, čije dvoboje protiv Kauno Žalgirisa prenosi MAXSport, ili Rijeke, čiji će ogled s finskim Ilvesom biti na RTL-u i platformi Voyo, navijači Hajduka svoju će momčad u Europi moći pratiti isključivo putem klupske platforme. Obje utakmice protiv Žalgirisa, i ona u gostima i uzvrat na Poljudu, prenosit će se samo na Hajduk Digital TV-u (HDTV).

Ovaj potez nastavak je Hajdukove strategije jačanja vlastite digitalne platforme, koja je u suradnji s Hrvatskim Telekomom postala dostupna i kao poseban paket na MAXtv-u. Za gledanje prijenosa potrebno je aktivirati HDTV paket, koji se nalazi na 411. poziciji na MAXtv-u, po cijeni od dva eura mjesečno. Usluga je također dostupna korisnicima Iskon.TV-a te platforme HOME.tv u Bosni i Hercegovini.

Za one koji utakmicu žele pratiti putem pametnih telefona ili tableta, potrebno je preuzeti aplikaciju HDTV. Trenutno je dostupna u Apple Storeu za iOS uređaje, a uskoro se očekuje i verzija za Android u Google Play trgovini. Pristup sadržaju moguć je nakon jednostavne registracije putem e-mail adrese na internetskoj stranici tv.hajduk.hr. Korisnik se s istim podacima može prijaviti na najviše tri uređaja i istovremeno pratiti sadržaj. Ova ekskluzivnost prijenosa znači da navijači neće moći potražiti utakmicu na nekom od standardnih sportskih programa, već će se morati osloniti isključivo na klupski kanal, što je praksa koju je Hajduk uveo još u prethodnim pretkolima.

Svi prihodi od aktivacije kanala idu izravno klubu, što je jedan od načina na koji navijači mogu i financijski podržati Hajduk. Posebnost prijenosa na HDTV-u su i komentatori Igor Ćurković i Tino Vela.

Europski put za Hajduk ove sezone nije počeo slavno, no prilika za popravak dojma i osiguravanje najmanje još dva europska dvoboja je pred njima. Prvi korak je teško gostovanje u Litvi, gdje će Bijeli morati pokazati karakter i kvalitetu kako bi na Poljud donijeli rezultat koji im otvara vrata play-offa. Utakmica u četvrtak dat će odgovor na mnoga pitanja o stvarnoj snazi i ambicijama ove momčadi.