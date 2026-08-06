Ovi su Kninjani odlučili ostati i razvijati svoj grad: 'Ovdje ima budućnosti za nas'

Dok dio mladih budućnost traži u većim gradovima ili inozemstvu, u Kninu postoje primjeri onih koji vjeruju da se uspješan posao može razvijati upravo u rodnom kraju. Obiteljsko poduzetništvo, uz pomoć europskih fondova i vlastite inicijative, postalo je temelj razvoja nekoliko lokalnih tvrtki.

Jedan od njih je Tomislav Jurčević, koji se proizvodnjom piva bavi već deset godina. Sve je počelo kao hobi, no s vremenom je preraslo u ozbiljan posao.

"To je bio hobi, a onda sam povukao novac iz EU fondova i ušao ozbiljnije u taj posao. Od hobija je postao biznis", kaže Tomislav Jurčević, proizvođač piva.

Knin - budućnost za mlade

Danas u obiteljskom poslu, uz jednog zaposlenika, sudjeluje i njegova kći Dora. Studentica je u Splitu, ali slobodno vrijeme koristi kako bi pomogla ocu u proizvodnji i poslovanju.

Na pitanje vidi li budućnost za mlade u Kninu, odgovara bez dvojbe.

"Naravno da Knin ima budućnost za mlade. Ja ću se vratiti u Knin", kaže Dora Jurčević.

Napravili iskorak i uspjeli

Nakon godina rada u ugostiteljstvu vlastiti posao pokrenula je i Marijana Marić. Danas vodi tvrtku za proizvodnju kave, a proizvodi i šećer za ugostiteljske objekte.

"Na tržište smo izašli jer tada nije bilo kvalitetnog proizvoda koji smo tražili. Zato smo pokrenuli vlastitu proizvodnju i tako je sve počelo", kaže Marijana Marić.

Knin nije samo grad poduzetništva. Tijekom ljetnih mjeseci domaći spas od visokih temperatura pronalaze na rijeci Krčić, koju posljednjih godina sve više otkrivaju i turisti.

Osim kupanja na Krčiću, posjetiteljima su na raspolaganju i zipline, planinarenje na Dinari te rafting na obližnjoj Krki, zbog čega se turistička ponuda grada postupno širi.

"Prošle godine imali smo 50 smještajnih kapaciteta, a sada ih imamo 60. Nekome na moru to možda nije puno, ali nama je to velika stvar", kaže direktor Turističke zajednice Knina Ivan Šorić.

Zaposlenost raste, ali prostora za razvoj još ima

Iako je zaposlenost posljednjih godina porasla, gradonačelnik Mario Ćaćić smatra da prostora za daljnji razvoj i dalje ima. Kao najveće izazove ističe administrativne procedure te privlačenje novih investicija.

"Rekordno smo smanjili broj nezaposlenih, i to nije posljedica iseljavanja", poručuje Ćaćić.

Za stanovnike Knina obljetnica Vojno-redarstvene operacije Oluja ima posebno značenje, a emotivne uspomene vežu i gradonačelnika.

"Prvo vjenčanje u slobodnom Kninu bilo je upravo moje, a tada smo imali i krštenje kćeri", prisjeća se Ćaćić.

Iz Ukrajine u Knin zbog ljubavi

Da Knin nije grad samo onih koji se vraćaju, nego i onih koji u njemu odlučuju započeti novi život, potvrđuje i Oksana Slobodian. U Hrvatsku je stigla iz Ukrajine zbog ljubavi, a danas u Kninu vodi vlastiti obrt za uređivanje.

"U Knin sam došla zbog ljubavi. Dolazak u nepoznato me plašio jer nisam znala što me čeka, ali danas je Knin moj dom", kaže Oksana.

Prisjeća se i jedne od prvih kulturnih razlika koje ju je iznenadila.

"Pitala sam supruga kako ćemo do centra, a on mi je samo pokazao da ćemo pješice. Trebalo mi je vremena da se naviknem na taj način života", kroz smijeh govori.

Korak po korak, Knin danas gradi novu priču. Grad u kojem se ljudi vraćaju, doseljavaju, pokreću poslove i stvaraju prilike pokazuje kako se razvoj ne događa preko noći, nego zahvaljujući ljudima koji ga svakodnevno grade svojim radom i optimizmom.