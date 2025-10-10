Najbolji poduzetnici u Laubi, Tedeschi: 'Budite zadovoljni ako cijene ostanu ovakve kakve jesu'

Najbolji hrvatski poduzetnici večeras su se okupili u zagrebačkoj Laubi, gdje se održava izbor za novog EY Poduzetnika godine. Riječ je o jednom od najuglednijih priznanja u svijetu biznisa, a pobjednik će iduće godine u lipnju predstavljati Hrvatsku na svjetskom izboru za poduzetnika godine u Monacu.

Hrvatsku su dosad na ovom prestižnom događaju predstavljali Mate Rimac, Marko Pipunić, te vlasnici Infobipa – Silvio i Roberto Kutić i Izabel Jelinić.

Na svečanoj gala večeri prisutan je i predsjednik žirija Emil Tedeschi, koji je istaknuo kako nagrada već desetu godinu zaredom zadržava svoju autentičnost i ugled.

“Ova nagrada, deseti put zaredom, ima čitav niz svojih vrijednosti. Jedna od njih je da žiri odluku donosi kroz raspravu – poduzetnici biraju poduzetnike. U žiriju je puno bivših finalista i pobjednika, i nikad se nije dogodilo da ime iscuri, pa tako neće ni ove godine,” poručio je Tedeschi.

'Ulagao sam samo u vlastitu kompaniju'

Govoreći o svojoj poslovnoj filozofiji, Tedeschi je pojasnio kako nikada nije ulagao u dionice drugih tvrtki, već isključivo u vlastiti posao.

“To je izvučeno iz konteksta. Na jednoj međunarodnoj konferenciji tržišta kapitala u Sarajevu pitali su me da dam savjet mladim investitorima. Rekao sam da ja u životu nisam kupio dionicu – i to je istina. Uvijek sam ulagao u vlastitu kompaniju, u Atlantic Grupu,” objasnio je.

Dodao je kako je sada krovna organizacija Myberg vlasnik većinskog paketa dionica Atlantic Grupe, te da se tim dionicama upravlja profesionalno, ne izravno s njegove strane.

“Myberg, koji drži većinski paket dionica Atlantic Grupe, profesionalno je vođen, ali ne od mene nego od menadžmenta. Oni s vremena na vrijeme kupuju dionice, no ja osobno nikad nisam kupio nijednu,” rekao je Tedeschi.

Govorio je i o aktualnim gospodarskim temama, posebno o inflaciji i rastu cijena. "Ima nekih ohrabrujućih informacija da su cijene sirovina stale. Sirova kava i dalje raste, dok je cijena kakaa lagano počela padati. To bi moglo zaustaviti visoki rast cijena čokolade. Ne očekujem da cijene iduće godine padnu, ali ako ostanu na sadašnjoj razini, i građani i poduzetnici mogu biti zadovoljni", zaključuje.

Hrvatski predstavnici svake godine odlaze u Monaco na svjetsku završnicu, gdje se okupljaju najveći svjetski poduzetnici iz privatnog sektora.