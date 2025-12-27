Njemačka se klanja Domagoju Duvnjaku: 'To što on radi nije lako'

Domagoj Duvnjak, kapetan Kiela, oduševio je navijače nakon sinoćnje pobjede protiv Erlangena. Dres s brojem 2027 jasno pokazuje da Domagoju Duvnjaku niti nakon 17 godina nije dosta Bundeslige.

U Kielu igra 11 godina

U Njemačku je Duvnjak došao još davne 2009, u ljeto nakon slavnog Svjetskog prvenstva u Hrvatskoj. Tada je potpisao za Hamburg gdje je igrao sve do 2014. kada je preselio u Kiel. U Bundesligi je ukupno odigrao čak 518 utakmica, osvojio 2 Lige prvaka i 5 nacionalnih prvenstava, a 2013. bio je i najbolji igrač lige.

A koliko je zahtjevno toliko dugo igrati na takvoj razini objašnjava nam čovjek koji je u Njemačkoj igrao 11 godina, naš bivši stručni sukomentator Drago Vuković.

'Jako je teško igrati Bundesligu

"Sezona vam traje 11 mjeseci, još ako ste u reprezentaciji, imate možda 1-2 tjedna slobodno u godini, a to je stvarno psihički i fizički vrlo teško. I još na takvom nivou. Duvnjak igra u Kielu, klubu koji se gotovo svake godine bori za prvaka i stvarno nije lako jer nema puno odmora. I dalje je, koliko god da ima godina, jedan od najvažnijih igrača u ekipi", priča Drago Vuković.

Što se reprezentacije tiče, Duvnjak je ondje došao još 2006. kao 18-godišnjak. U 19 godina u nacionalnom dresu postigao je čak 771 pogodak, no s 37 godina na leđima više nije dio momčadi i sigurno je da će Hrvatskoj nedostajati na nadolazećem Europskom prvenstvu u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj.

S Hrvatskom Duvnjak osvojio 9 medalja

"Teško je Duvnjaka nadoknaditi jer jedan jedini je Duvnjak, ali Dagur Sigurdsson sigurno ima varijantu tko će igrati umjesto njega prvenstveno u toj 5-1 obrani prednjega. Falit će to iskustvo njegovo u ekipi. Samo da je na klupi on bi značio."

S Hrvatskom je Duvnjak osvojio 9 medalja, a posljednjih 8 godina na leđima je nosio teret kapetana. I tog se perioda karijere on uvijek rado sjeća.

Domagoj Duvnjak je u ožujku ove godine rekao:

"To je dug period, prošao sam stvarno puno toga. Puno suigrača, puno trenera i ono što je najvažnije - ovo je samo sport. Bude lijepih trenutaka, bude predivnih, bude teških trenutaka, ali definitivno za ovo se živi.Gdje god da je igrao Domagoj Duvnjak bio je neupitni lider i idol navijača, a iako sa smanjenom minutažom, vidimo kako je i sa 37 godina i dalje željan rukometa. A koliko znači Kielu, jednom od najvećih svjetskih klubova dovoljno govore ovi kadrovi.

