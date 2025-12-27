Duvnjak prelomio i otkrio odluku pred punim tribinama Kiela: 'Ostajem, makar dolazio na štakama'

Hrvatski rukometni velikan Domagoj Duvnjak i sljedeće će sezone nositi dres THW Kiel. Vijest o produljenju suradnje potvrđena je nakon pobjede protiv HC Erlangen, a posebne emocije izazvao je trenutak kada je Duvnjak pred rasprodanim tribinama otkrio dres s brojem 2027, simbolično označivši ostanak u klubu barem još godinu dana.

Oduševljenje navijača bilo je golemo, a Duvnjak se obratio publici riječima koje su još jednom potvrdile koliko mu Kiel znači:

„Ostajem još jednu godinu, pa makar dolazio i na štakama. Osjećam se dobro, zdrav sam i u formi. Na početku sezone sam sebi rekao da, ako mi glava i tijelo to dopuste, volio bih ostati. Trener Filip Jícha vodi računa da se ne trošim previše. Stvarno sam u dobroj formi i želim nastaviti igrati rukomet sa svojim suigračima. Volim Kiel, volim naše navijače i ovu momčad.”

Iskusni srednji vanjski u Kiel je stigao još 2014. godine i tijekom desetljeća izrastao u jedno od zaštitnih lica kluba. Njegov doprinos “Zebrama” obilježen je brojnim trofejima, četiri naslova njemačkog prvaka, četiri osvojena Kupa Njemačke, a kruna karijere u klubu stigla je 2020. godine osvajanjem Lige prvaka

